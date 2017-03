455 CONDIVISI Condividi Tweet

Un grande e indimenticabile attore: a poco più di ventiquattr’ore dalla sua scomparsa, Claudio Amendola ricorda Tomas Milian. La sua è una questione davvero personale: suo padre Ferruccio per tanti anni diede voce al Monnezza, mentre lui nel 2005 finì per interpretare Rocky Giraldi, figlio del mitico commissario Nico, nel trucido Il ritorno del Monnezza di Carlo Vanzina. Una divertente commedia poliziesca che Tomas guardò con un misto di diffidenza ed affetto.

“È un argomento spinoso” disse Milian in un’intervista a Vanity Fair parlando del film. “Sarebbe un’idea mica male se ci fossi anch’io, nella parte del padre del Monnezza che ritorna da viaggi lontani” aveva detto qualche mese prima. Ma lo spunto non si realizzò e Tomas ci rimase male. “Non mi hanno contattato – disse Milian – e direi una bugia se negassi di essere dispiaciuto. Non è nel mio stile ingannare la gente. Dunque sì, lo ammetto: è stato un colpo al cuore. Come se avessero rapito mio figlio. Insomma, se io fossi morto, d’accordo. Ma sono vivo e continuo a lavorare! Almeno un cameo ci stava, o no?”.

Claudio Amendola ricorda Tomas Milian: le sue parole

Amendola colma quel vuoto con parole al miele. “Tomas e papà erano riusciti a dissacrare la parolaccia, superando l’ostacolo della volgarità” ha dichiarato a la Repubblica. “La carriera di papà è stata molto aiutata da questo personaggio e noi gliene siamo grati come famiglia. La sua comicità diretta, romana e romanaccia, ha fatto scuola. Tomas al Monnezza ha dato una fisicità e uno sguardo unici. Ma sarebbe un delitto ricordarlo solo per questo personaggio: ha fatto cose meravigliose nella sua carriera. Anche se per noi resterà sempre Nico Giraldi”.