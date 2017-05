0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una lezione di cinema e vita quella tenuta da Clint Eastwood a Cannes 70. Ospite speciale del Festival per celebrare il 25° anniversario di Gli spietati, l’attore e regista è stato intervistato dal critico del Los Angeles Times, Kenneth Turan. E ha dispensato perle di saggezza ripercorrendo la sua carriera. A partire dagli anni dell’infanzia, trascorsa negli Stati Uniti piegati dalla Grande Depressione.

“Quando hai 5 o 6 anni non te ne rendi conto e non noti le differenze” ha raccontato. “Una volta che cresci e diventi abbastanza grande da capire, comprendi quanto sei grato ai tuoi genitori per quello che hanno dovuto passare. Tutti pensano che questa recessione sia stata terribile, ma non hanno idea di cosa voglia dire”. L’individuo e la coscienza del singolo sono sempre stati al centro della sua poetica. Clint Eastwood su Trump e Clinton e la “pussy generation” ha le idee chiare: basta buonismi. “Stiamo uccidendo noi stessi con tutta questa correttezza politica, abbiamo perso il nostro senso dell’umorismo” ha ammesso.

Dai tempi di Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, Clint è allergico a “registi isterici sul set e che si circondano di mistero, nemmeno facessero gli agenti segreti”. C’è voluto un repubblicano di ferro per realizzare un film come Gran Torino. Un’opera che “racconta la diversità e il rapporto con chi è diverso da noi, ma ha con noi più punti di contatto di chi pensiamo sia invece uguale a noi”. Anche se i film “che amo di più” restano Flags of Our Fathers e Lettere da Iwo Jima, specie quest’ultimo. Perché “c’erano queste lettere del comandante giapponese che avrebbe potuto scrivere un americano: il sacrificio e la tristezza del morire, l’assenza di speranza e il senso del dovere”.

Il cinema, in fondo, è emozione. “Se ti emozioni mentre leggi una sceneggiatura, mentre dirigi gli attori, mentre riprendi, allora verrà fuori un bel film. Gli istinti a volte sono migliori dell’intelletto. Razionalizzare, o pseudo-razionalizzare, può metterti nei guai. Il cinema è una forma d’arte emotiva, non del tutto intellettuale. Però non bisogna mai prendersi troppo sul serio. Prendersi sul serio è la cosa più pericolosa del mondo”.

Dopo Sully, tornerà presto al cinema, prima da attore – l’ultima volta era stata nel 2012 in Di nuovo in gioco di Robert Lorenz – e poi da regista. “Sto pensando di fare un film dal libro in cui si racconta il fallito attacco sul treno francese nell’agosto di due anni fa. La storia dei tre americani che misero fuori combattimento il terrorista. Viviamo in tempi strani, e bisogna raccontarli”. Ecco tutti i dettagli sul prossimo film di Clint Eastwood.