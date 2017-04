22 CONDIVISI Condividi Tweet

Clint Eastwood sta preparando il suo prossimo film e ancora una volta sarà un’autentica sorpresa. Il regista americano ha deciso di adattare il libro “The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes”, memoir scritto da Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone (con Jeffrey E. Stern), i tre ragazzi che il 21 agosto 2015 riuscirono a disarmare un terrorista dell’Isis armato di kalashnikov sul treno Amsterdam-Parigi.

L’aggressore, il 26enne Ayoub El Khazzani, era già nel mirino dei servizi segreti francesi e venne bloccato dai tre marines, prima di essere arrestato nella stazione di Arras. Ad insospettire i tre furono i rumori che l’assalitore produceva nella toilette del treno mentre era intento a caricare l’arma. Gli uomini riuscirono a fermarlo prima che aprisse il fuoco nello scompartimento. Tra i feriti in seguito alla colluttazione, ci fu anche l’attore Jean-Hugues Anglade: fu proprio lui a tirare il freno di emergenza.

Clint Eastwood, l’eroismo americano torna protagonista

A breve verrà annunciato il cast del film, sceneggiato dall’esordiente Dorothy Blyskal e prodotto da Eastwood con Tim Moore, Kristina Rivera e Jessica Meier. Dopo American Sniper (sul controverso e letale cecchino Chris Kyle) e Sully (sul capitano Sullenberger, artefice del “Miracolo sull’Hudson” nel 2009), l’86enne regista realizzerà il nuovo capitolo dedicato all’eroismo americano, non è ancora noto se rinunciando o meno all’adattamento di “Impossible Odds”. Eastwood era infatti interessato a portare al cinema il libro autobiografico di Jessica Buchanan, la cooperante rapita dai miliziani somali e liberata dopo 93 giorni di prigionia grazie all’intervento dei Navy Seals.