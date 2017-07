0 CONDIVISI Condividi Tweet

Clint Eastwood sceglie i veri eroi che hanno sventato l’attentato sul treno Amsterdam-Parigi per il suo prossimo film. Come riportato da Variety, l’87enne regista ha scritturato Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone per The 15:17 to Paris.

Si tratta dei due marine e dello studente che nell’agosto 2015 hanno bloccato sul convoglio Thalys il terrorista Ayoub El Kahzzani. Oltre al kalashnikov, l’aggressore aveva addosso una pistola automatica e nove caricatori. Quando hanno sentito l’assalitore caricare il mitra nella toilette, lo hanno immobilizzato mettendo al sicuro i 554 passeggeri del treno.

Colpito dalla loro storia, Clint Eastwood ha deciso di portare al cinema il memoir che i tre hanno scritto, “The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes”.

Nel libro, Sadler, Skarlatos e Stone hanno ricostruito la loro vacanza in Europa e l’incredibile esperienza vissuta. Avvertito il pericolo, Stone ha placcato El Kahzzani a terra e Skarlatos gli ha strappato l’arma da fuoco. Ma l’uomo ha tirato fuori un coltello e ha pugnalato più volte Spencer, prima di essere bloccato e legato dai tre. L’allora presidente Barack Obama aveva subito espresso “profonda gratitudine” per “il coraggio e la tempestività” dei passeggeri.

Clint Eastwood sceglie i veri eroi per The 15:17 to Paris

Sadler, Skarlatos e Stone interpreteranno se stessi al fianco degli attori Jenna Fischer, Judy Greer e Ray Corasani. Un’operazione simile a quella fatta da Eastwood per Gran Torino, con un cast di esordienti e pochissimi attori professionisti. Secondo le fonti citate da Variety, il film partirà dall’adolescenza dei tre eroi, amici di vecchia data. Ad interpretarli da ragazzi saranno i giovanissimi Paul-Mikel Williams, Max Ivutin, Bryce Gheisa, Cole Eichenberger e William Jennings.

The 15:17 to Paris sarà sceneggiato da Dorothy Blyskal. La produzione sarà affidata a Eastwood con Tim Moore, Kristina Rivera e Jessica Meier. Il film arriverà in sala distribuito da Warner Bros.