0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sembra una celebre puntata dei Simpson, eppure è il nuovo film con Liam Neeson. Che come suo solito, si ritrova coinvolto in qualcosa di molto pericoloso e più grande di lui: riuscirà a venirne fuori tutto intero? Conosceremo la risposta nel 2019, quando uscirà nelle sale cinematografiche italiane Cold Pursuit. Ecco tutte le informazioni per farsi un’idea di ciò che ci aspetta.

Cold Pursuit, il nuovo film con Liam Neeson

Cold Pursuit è una black comedy action/thriller che vede l’attore irlandese Liam Neeson diretto dal regista norvegese Hans Petter Moland, autore in precedenza del film da cui questo è tratto, In ordine di sparizione, uscito nel 2014. Si tratta, a tutti gli effetti, di un auto-remake, realizzato tra Canada e Stati Uniti con soldi britannici (produce StudioCanal).

Neeson è Nels Coxman, il “Mister Spazzaneve” di Kehoe, piccola località sciistica sulle Montagne Rocciose. La sua vita ordinaria da brav’uomo viene spezzata quando il figlio è trovato cadavere. Ad ucciderlo è stato un boss della droga noto come Viking (Tom Bateman).

Carico di rabbia e “armato” di mezzi pesanti, Nels si propone di smantellare il cartello un uomo alla volta per prendersi la sua vendetta. Tuttavia non è propriamente un action hero. Tutto ciò che sa su come assassinare una persona deriva principalmente da quello che ha letto nei romanzi polizieschi. Mentre i corpi si accumulano, le sue azioni innescano una guerra tra Viking e il suo rivale di lunga data, White Bull (Tom Jackson), un boss della mafia nativo-americana, che rapidamente si intensificherà e trasformerà il bianco brillante della piccola città in rosso sangue.

Liam Neeson, ultimo film cambia registro

A differenza di esiti simili con il suo protagonista, da Taken a Run All Night, Cold Pursuit non ha ingenti mezzi produttivi, in termini di effetti speciali e di troupe impiegata sul set. Ha dalla sua soprattutto l’umorismo, come suggerito sin dal trailer ufficiale. Acuta parodia della letteratura pulp e crime, è una commedia nera che approfitta di un film già esistente per trasferirlo di continente e stigmatizzare l’ipocrisia della società statunitense.

Nel cast, oltre a Neeson e Bateman, spiccano anche Laura Dern e un improbabile William Forsythe. Le indagini sulle uccisioni di Nels vengono portate avanti da una coppia altrettanto assurda di poliziotti, Emmy Rossum (la Fiona di Shameless) e John Doman (caratterista che avrete visto almeno una volta nella vita in una qualsiasi serie tv). Distribuito Eagle Pictures, Cold Pursuit promette azione, esplosioni e risate: uscita al cinema nel 2019.