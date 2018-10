0 CONDIVISI Condividi Tweet

Giovedì 6 dicembre esce nelle sale cinematografiche italiane Colette, film con una protagonista in forma smagliante (Keira Knightley) e tratto da una storia vera. Cosa possiamo aspettarci?

Stiamo parlando di un film biografico che porta sullo schermo la vita avventurosa di Sidonie-Gabrielle Colette, una delle autrici francesi più conosciute al mondo. La sceneggiatura è stata scritta da Richard Glatzer, Wash Westmoreland e Rebecca Lenkiewicz, mentre la regia di Westmoreland.

Colette, di cosa parla il film

Colette racconta la vita ribelle della scrittrice nata a Saint-Sauveur-en-Puisaye nel 1873. Danzatrice di music hall e critica teatrale, giornalista e sceneggiatrice, mimo e cantante, Colette arrivò a Parigi in piena Belle Époque dalla campagna francese.

Era un talento unico, una donna libera ed emancipata. Scrisse romanzi di grande successo come la serie dedicata a Claudine, La vagabonda, Chéri, Il grano in erba, La gatta e Gigi (adattato da Vincente Minnelli nel 1958). Ma dovette lottare con il marito Willy (Dominic West) per vedersi riconosciuta la proprietà intellettuale dei suoi libri.

Come suggerito dal trailer italiano, Colette propone spunti di riflessione tutt’altro che banali: l’autrice era una donna molto più avanti dei suoi tempi, che lottò per vedersi riconosciuti i suoi diritti. Il suo matrimonio con Willy rovesciò i luoghi comuni che vedevano le donne assoggettate agli uomini.

In tempi di #MeToo non è cosa da poco. Specialmente per chi non conosce questa storia, risalente alla fine dell’Ottocento. Colette, inoltre, intrattenne delle relazioni con la giovane ribelle Georgie Raoul-Duval (Eleanor Tomlinson) e con l’anticonformista Marchesa di Belbeuf, nota come Missy (Denise Gough). Un comportamento non proprio ortodosso all’epoca.

Colette, Keira Knightley e il parere di chi l’ha visto

Al di là di questo ragionamento sulla natura del biopic, Colette ha spinto pubblico e critica verso un giudizio positivo. Sono piaciuti il rigore della regia, l’interpretazione del cast, che è ottima, la fotografia raffinata di Giles Nuttgen e le scenografie accurate di Michael Carlin.

Chi lo ha criticato ha sottolineato come una vita così trasgressiva e tumultuosa come quella dell’autrice avrebbe meritato un regista più “coraggioso” alla Ken Russell o Bertrand Bonello. Anche se per Wash Westmoreland, questo film è stato un affare personale e di cuore: Richard Glatzer, suo compagno nella vita e sul lavoro (i due hanno diretto insieme Still Alice), è morto nel 2015 a seguito delle complicazioni dovute alla Sla. Il suo ultimo desiderio era proprio che la vita di Colette prendesse forma sul grande schermo.

Distribuito da Vision Distribution, Colette è al cinema dal 6 dicembre.