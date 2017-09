314 CONDIVISI Condividi Tweet

Ne ha sempre parlato con tanto entusiasmo, e finalmente ce l’ha fatta: Colin Firth ha la cittadinanza italiana! Certo, per sua moglie Livia Giuggioli e i figli Luca e Matteo è già italiano naturalizzato da temp, ormai. E, a giudicare da come negli anni ha perfezionato le sue doti oratorie nella nostra lingua, mancava davvero soltanto questa ufficializzazione burocratica per essere uno di noi:

Colin Firth ha la cittadinanza italiana: l’ufficializzazione è arrivata il 22 settembre

I fan dell’attore di Bridget Jones, Single Man, Mamma Mia! e il Discorso Del Re vorrebbero addirittura istituire una festa nazionale per celebrare il 22 settembre come anniversario dell’evento, tanto che hanno gradito l’idea di avere il loro idolo come ‘compaesano’.

È stato il ministero dell’Interno a dare l’annuncio attraverso breve nota ufficiale in cui ha evidenziato l’accorato legame tra l’attore inglese e la nostra penisola: «È stata concessa oggi a Colin Andrew Firth la cittadinanza italiana. Ha sposato una cittadina del nostro paese e ha dichiarato in più occasioni il suo amore per la nostra terra», si legge tra le motivazioni del Viminale.

I veri motivi dietro la scelta del protagonista de Il Discorso Del Re, che in Italia possiede già una villa in Umbria

Già da un po’ di tempo gira voce che uno dei motivi per cui Colin Firth ha la cittadinanza italiana è meno affettivo e piacevole: su molti tabloid inglesi, infatti, si è ipotizzato che sia stato per colpa della Brexit, che a suo tempo l’attore aveva definito «orribile, un disastro di proporzioni inimmaginabili».

Che sia per amore, per protesta, o per entrambe le motivazioni, la sua nuova doppia cittadinanza farà di sicuro felice la famiglia: «Ha richiesto la doppia cittadinanza (italiana e inglese) per poter avere lo stesso passaporto della moglie e dei loro figli» ha precisato il portavoce dell’attore.