Colin Firth vuole diventare italiano a causa della Brexit. Ironico ed elegante, il divo inglese è sinonimo della british coolness nel mondo. Eppure, stando a quanto scrive il giornalista Sebastian Shakespeare sul Daily Mail, l’attore ha chiesto la nostra cittadinanza. Il motivo? Colin è spaventato e inorridito dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Ma soprattutto è molto preoccupato delle conseguenze che verranno.

Firth, 56 anni, ha già presentato la domanda all’ambasciata italiana di Londra. D’altronde il suo legame con il Belpaese è noto. L’attore è sposato da vent’anni con la produttrice romana Livia Giuggioli. Pur vivendo a Londra con i due figli Luca e Matteo, possiede anche una casa in Umbria, a Città della Pieve, dove trascorre molto tempo. “L’Italia mi ha dato tanti regali”, aveva detto (in un fluente italiano) ritirando la Coppa Volpi vinta a Venezia nel 2009 per A Single Man di Tom Ford. “Dal vino al cibo alla grappa, e una moglie bellissima, e tollerante: sono 16 anni che sopporta i miei ruoli un po’ coloriti”.

Perché Colin Firth vuole diventare italiano

Nel suo articolo, Shakespeare cita un’intervista dell’attore rilasciata un anno fa ad un giornale austriaco. “Per me questo è un disastro di proporzioni inaspettate”, aveva detto Firth commentando l’esito del referendum. “Brexit non ha un solo aspetto positivo. Molti colleghi, tra cui Emma Thompson, sono, come me, europei entusiasti, e ancora non riescono a crederci”.

Firth potrà comunque tenere il passaporto britannico, perché sia Gran Bretagna che Italia permettono la doppia cittadinanza. “Colin ha fatto domanda per la doppia cittadinanza – britannica e italiana – per avere gli stessi passaporti di moglie e figli”, ha detto il suo portavoce al tabloid. Ad un approfondimento sulle motivazioni di questa scelta, ha però rifiutato di commentare. Prossimamente vedremo Firth nel cast di Mary Poppins Returns e in Kingsman: Il cerchio d’oro, anche se nel trailer ufficiale appare soltanto nel finale. Sarà la prima volta da attore “italiano”?