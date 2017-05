5 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il sold out di Roma e Milano arriva anche a Napoli il concerto evento di Harry Potter e la Pietra Filosofale: il primo episodio della saga del maghetto con la cicatrice a forma di fulmine torna in un’edizione straordinaria accompagnato dalla celebre Orchestra Italiana Del Cinema, che suonerà dal vivo la strepitosa e pluripremiata colonna sonora del Premio Oscar John Williams.

Il 2 e il 3 giugno all’Area Flegrea di Napoli si terrà il concerto evento di Harry Potter e La Pietra Filosofale

84 musicisti accoglieranno gli spettatori sul palco dell’Arena Flegrea della capitale campana e li accompagneranno in un’esperienza ancora più coinvolgente del semplice cinema: un cine-concerto con tanto di performance live che musica le immagini in perfetto sincrono con dialoghi, atmosfere e effetti sonori.

L’evento mondiale dedicato a Harry Potter arriva anche a Napoli: ecco dove trovare i biglietti

Un modo per rivedere una delle pellicole più appassionanti del cinema fantasy degli ulltimi anni su grande schermo e in compagnia di altri appassionati – tra cui annoveriamo sia adulti sognatori che bambini in cerca di stupore; ma anche una tappa di un tour mondiale, un’occasione unica per godersi la travolgente atmosfera di Hogwarts, i suoi paesaggi, i giovanissimi volti di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Ruper Grint, ma anche di Alan Rickman, morto non molto tempo fa e ricordato da tutti come il mitico Severus Piton.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e tutti gli aggiornamenti sull’evento – comprese eventuali offerte lastminute – sono disponibili sulla Pagina Facebook dell’evento.