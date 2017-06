1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono stati svelati i nomi dei concorrenti di Pechino Express 2017, l’adventure game più atteso dell’anno. Finalmente sarà possibile dare un volto ai 16 partecipanti che dal 13 settembre saranno guidati da Costantino della Gherardesca. Dieci puntate per 10 tappe di questo gioco che alla prossima edizione si svolgerà in Asia. Partendo dalle Filippine, si attraverserà il Giappone fino ad arrivare a Taiwan.

Concorrenti di Pechino Express 2017: i nomi e le coppie

Dopo il racconto di Tina Cipollari a Pechino Express, che lamentava di sporcizia e pidocchi trovati lungo il viaggio, in pochi avrebbero avuto il coraggio di succederla. I nomi degli impavidi che nonostante tutto vorranno fare questo viaggio, comunque, sono stati svelati. Tra le coppie famose troviamo quella delle Caporali, composta da Antonella Elia e Jill Cooper. Entrambe biondissime, la prima manca dagli schermi tv da qualche anno mentre la seconda è insegnante ad Amici. Per il gruppo dei Maschi, invece, ci saranno Francesco Arca e Rocco Giusti pronti a far girare la testa al pubblico femminile da casa.

Pechino Express punta sui giovani, in special modo sulle star del web. Due Youtuber faranno coppia nella squadra degli Amici e sono Alice Venturi e Guglielmo Scilla. La prima nota per il suo canale dedicato al make up, il secondo per i suoi video comici per i quali è conosciuto come Willwosh. Le Clubber sono composte da Valentina Pegorer, modella nota grazie alla trasmissione Occupy di Deejay TV, e Ema Stokholma, volto di Mtv e Rai 2. Non è finita qui perché c’è anche la coppia degli Egger: Alessandro Egger di Un medico in famiglia farà coppia con la madre Cristina Vittoria Egger Bertotti, un tempo modella ed oggi insignita del titolo di Gran Dama della Real Casa Savoia.

Tra i concorrenti anche il nipote di Miguel Bosè

Tra i partecipanti a Pechino Express 2017 ci sarà anche il nipote di Miguel Bosè, Olfo Bosè, che farà coppia con Rafael Amargo, parente del poeta Garcia Lorca, nella squadra Estrellas. Da menzionare, poi, ci sono ancora le FigliaEtMatrigna: Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro. Quest’ultima è diventata la matrigna della Costantini dopo aver sposato il regista Daniele Costantini. Ultimi ma non meno importanti, i Modaioli, che famosi non sono ma vorrebbero diventarlo. Si tratta di Marcelo Burlon e Michele Lamanna. Deejay e imprenditore di professione il primo, produttore e videomaker il secondo. Non ci resta che attendere settembre per vedere i concorrenti all’azione.