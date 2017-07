17 CONDIVISI Condividi Tweet

Una coppia tenta di rifare Dirty Dancing ma finisce malissimo. Succede a Weston-super-Mare, in Somerset, Inghilterra. Lui si chiama Andy Price e pur di far contenta la futura moglie Sharon, che adora alla follia il cult movie con Patrick Swayze e Jennifer Grey, accetta di tutto.

Anche replicare la scena finale del film, quella in cui Johnny solleva Baby nel ballo d’aperura del loro ricevimento di nozze. Non tutto è andato come previsto. Anzi.

“In genere, tutti usano i lenti, ma noi volevamo qualcosa di diverso e più movimentato”, ha raccontato la coppia alla BBC. Lo scorso sabato, in attesa del giorno delle nozze, la coppia ha pensato di fare un po’ di pratica nel giardino di un pub. “È stato un impulso del momento dopo un paio di bicchierini”, ha ammesso Andy.

Mai decisione si è rivelata più sbagliata. I due fidanzati sono infatti andati a sbattere l’uno contro l’altra proprio nel momento topico. Finiti al Southmead Hospital con ferite alla testa e alla schiena, al futuro sposo si è aggiunta anche una commozione cerebrale.

“Non c’è stata nessuna preparazione o riscaldamento, ma lo abbiamo fatto comunque”, ha raccontato Andy. “Tutto quello che ricordo è che eravamo a circa 10 metri di distanza. Sharon si è messa a correre, le ho afferrato i fianchi e poi ci siamo ritrovati per terra. Penso di essere andato ko colpendo forte il terreno, anche se dopo non ho capito molto di quello che è successo. So solo che ho perso conoscenza e che sono finito con un tutore al collo, dopo che mi hanno fatto una Tac in ospedale”.

Neanche Sharon ha un ricordo lucido di quello che è accaduto sul prato del pub. “Tutto quello che mi viene in mente sono io che corro verso Andy, poi mi sono ritrovata stesa per terra con la schiena che mi faceva male e io che non riuscivo quasi a respirare”. Dopo sei ore in ospedale, la coppia è stata dimessa e ha potuto fare così ritorno a casa. Un incidente grottesco che da oggi si unirà alle cinque curiosità più assurde su Dirty Dancing.