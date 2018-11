0 CONDIVISI Condividi Tweet

Corto Maltese, il marinaio protagonista del fumetto creato da Hugo Pratt nel 1967, diventa un film. Sarà il regista francese Christophe Gans (La bella e la bestia, Silent Hill, Il patto dei lupi, Crying Freeman) a dirigere il progetto. La sceneggiatura è stata invece affidata a William Schneider, autore dello script dell’acclamato cortometraggio 15-40. Davvero curiosa la scelta dell’attore che interpreterà il celebre marinaio disincantato, romantico e senza radici.

Tom Hughes, l’attore inglese giunto al successo con Victoria, sarà Corto Maltese. Al suo fianco vedremo Milla Jovovich. James Thierrée, artista circense pronipote di Charlie Chaplin e già visto in Korkoro di Tony Gatlif, sarà invece Rasputin. Nel cast ci sarà anche Mark Dacascos. Gans ha poi rivelato di aver proposto un ruolo a Michelle Yeoh, che non ha ancora confermato. Davis Films e la spagnola TriPictures, che producono, hanno diffuso una prima sinossi del film:

All’alba del XX secolo, Corto Maltese, marinaio e avventuriero, viene assunto da un gruppo rivoluzionario cinese, le Lanterne Rosse, per dirottare un treno blindato che trasporta l’oro dello zar russo Nicola II da San Pietroburgo a Vladivostok. Maltese sarà affiancato in questo compito dal suo complice Rasputin, ma non saranno gli unici a inseguire l’ambito tesoro di questa terra dilaniata tra l’esercito cinese, giapponese e russo.

Corto Maltese, film in arrivo nel 2019

“Corto Maltese è il progetto dei miei sogni fin da quando leggevo fumetti da ragazzo”, ha spiegato Gans a Variety. “Ora che ho l’opportunità di raccontare questa incredibile storia sul grande schermo. Non riesco a pensare a un attore migliore di Tom Hughes per interpretare l’avventuroso Corto: l’ho seguito nella serie tv Victoria e sta emergendo come uno dei migliori attori britannici”.

Le riprese inizieranno a gennaio tra l’Europa e la Cina. L’obiettivo del produttore Samuel Hadida è quello di riprodurre su scala europea il successo di franchise di enorme popolarità come Indiana Jones e Sherlock Holmes.