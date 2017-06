40 CONDIVISI Condividi Tweet

Nel magico mondo Disney non è mai troppo presto per pensare al Natale: mentre le temperature di questo giugno salgono sempre più, infatti, arriva fresco fresco un delizioso corto su Olaf di Frozen, pronto per incantare tutti i bambini che hanno amato il celebre film d’animazione con Elsa e Anna.

Sorpresa per i fan Disney: ecco quando arriverà il corto su Olaf di Frozen, il divertente pupazzo di neve amico di Anna e Elsa

Per ora è uscito solamente il trailer di questa dolce storia natalizia, ma già dalle prime immagini si capisce che il magico regno dei ghiacchi sta per tornare con la stessa identica magia. Protagonista, naturalmente, il simpaticissimo pupazzo di neve in missione per le due sorelle canterine: deve trovare una tradizione natalizia per loro, dato che non ne hanno mai avuta una.

“Olaf’s Frozen Adventure” (così si chiama il corto su Olaf di Frozen) durerà 20 minuti e sarà proiettato pria di ‘Coco’, il prossimo e attesissimo film Pixar che uscirà a fine 2017 e che narrerà di Miguel, un bambino che vuole diventare un musicista come il suo idolo, Ernesto de la Cruz. Per una serie di imprevisti, però, il piccolo Miguel finisce nella sinistra Terra dei Morti, dove fa amicizia con l’affascinante spirito ingannatore Hector, e insieme vanno in viaggio alla scoperta della storia della sua famiglia.

Guarda il trailer del cortometraggio che verrà trasmesso prima del film Coco

Insomma, un nuovo titolo Pixar da aspettare con entusiasmo ed un grande ritorno, quello del regno di Frozen, Anna, Elsa e il divertente Olaf, stavolta protagonista assoluto di un cortometraggio e di una storia tutta incentrata sul suo personaggio. Ecco il trailer che è stato diffuso sul web, in attesa dell’opera finale di 20 minuti.