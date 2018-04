0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono iniziate in Alto Adige le riprese di Cosa fai a Capodanno?, commedia che segna l’esordio alla regia dello sceneggiatore Filippo Bologna. Prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, il film vanta un cast davvero ricco, capitanato dalla strana coppia Luca Argentero e Ilenia Pastorelli. L’ambientazione è uno sperduto chalet di montagna dove si festeggerà il capodanno in un modo particolare: i padroni di casa hanno deciso di salutare con un’orgia l’avvento del nuovo anno. Il motivo è semplice: non c’è più tempo da perdere perché i media annunciano da giorni una tempesta solare che investirà il pianeta terra.

Cosa fai a Capodanno?, al via le riprese

Tra gli invitati, tutti sconosciuti fino ad allora, ci sono Marina e Valerio, ordinaria coppia di sposi in cerca di emozioni. Romano e Nancy sono un maturo e corrotto politico inchiodato sulla sedia a rotelle e una giovane e viziata figlia di papà. Domitilla, signora dell’alta borghesia, si presenta con Jacopo, ragazzo polemico dalle idee complottiste. Ma non hanno fatto i conti con Mirko e Iole, una coppia di ladri che si sono introdotti nello chalet alla ricerca della cassaforte. Presi alla sprovvista dall’arrivo degli ospiti, i due ladri si fingono i padroni di casa per non destare sospetti.

Luca Argentero: film in coppia con Ilenia Pastorelli

Mentre le lancette dell’orologio corrono inesorabili verso la mezzanotte e la cena tarda ad arrivare, le coppie fanno conoscenza e l’atmosfera si scalda. Tra desideri, bugie e sotterfugi, ogni coppia trasformerà la serata in una definitiva resa dei conti. Oltre al duo Argentero e Pastorelli, il cast del film è completato da Alessandro Haber e Vittoria Puccini, Isabella Ferrari e Ludovico Succio, Valentina Lodovini e Riccardo Scamarcio, Massimo De Lorenzo e Carlo Luca De Ruggieri. Filippo Bologna, da giovedì 5 aprile al cinema con Quanto basta che ha scritto con Francesco Falaschi, è anche autore della sceneggiatura. La fotografia è di Maurizio Calvesi, la scenografia di Giada Calabria, i costumi di Catia Dottori e il montaggio di Chiara Vullo. Produce Paco Cinematografica.