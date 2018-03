0 CONDIVISI Condividi Tweet

Creed 2, riprese iniziate ufficialmente per uno dei sequel più attesi del 2018. Il regista Steven Caple Jr. ha battuto i primi ciak per il seguito del film che ha riportato in scena l’iconico personaggio di Rocky Balboa. Stavolta Sylvester Stallone e lo sceneggiatore Cheo Hodari Coker (lo showrunner di Luke Cage) hanno pensato di far scontrare il figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren) con Adonis Johnson (Michael B. Jordan), ovvero il figlio di Apollo Creed. Proprio l’attore svedese, celebre per il suo “io ti spiezzo in due”, è stato uno dei primi ad arrivare sulle location, ovviamente a Philadelphia.

Creed 2 riprese iniziate: le foto dal set

Lundgren, 60 anni, si è sottoposto ad un duro allenamento per prepararsi al film. Sarà il pugile Florian Munteanu, meglio noto come Big Nasty, ad interpretare il figlio di Ivan Drago, Vitor. Stallone e Lundgren torneranno nei ruoli originali del 1985, mentre Tessa Thompson vestirà i panni di Bianca, la ragazza di Adonis.

Creed 2, trama e cast

Il figlio di Apollo sarà il fulcro della storia. Alle prese con la fama appena trovata, i problemi in famiglia ed un doloroso percorso di crescita personale, Adonis combatterà per vendicare il padre, ucciso sul ring dal rivale sovietico in Rocky IV. Drago Junior vorrà invece cancellare l’onta subita da Ivan quando venne messo k.o. e umiliato dallo Stallone italiano.

Le prime foto arrivate dal set mostrano Dolph Lundgren e Florian Munteanu vicino l’iconica scalinata del Museo d’Arte di Philadelphia. Michael B. Jordan non ha voluto essere da meno. L’attore, reduce dal successo di Black Panther, ha postato sul suo account Instagram una foto in cui mostra di essere tornato ad allenarsi per le riprese imminenti. Stallone, 72 anni il prossimo 6 luglio, non poteva esimersi da questa “sfida”. Poco dopo, ha postato su Instagram un video in cui appare in splendida forma.

On a quick trip to Philly I happened to see #creed2 filming! pic.twitter.com/Gl02YzIkhK — BrokenGumballMachine (@FreeGumballs) 16 marzo 2018