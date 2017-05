9 CONDIVISI Condividi Tweet

Dalila Di Lazzaro violentata tre volte : questa la terribile confessione venuta fuori durante la puntata di Domenica Live (che prossimamente potrebbe essere presentata da Massimo Giletti e Barbara d’Urso) di 21 maggio 2017 che riguarda una delle femme fatale più amate del cinema italiano.

Dalila Di Lazzaro violentata: la confessione shock a Domenica Live

La diva di Oh, Serafina! e Il mostro è in tavola… barone Frankenstein ha avuto una vita molto complessa. Come molti ricordano, infatti, l’attrice ha preso una lunga pausa dalle scene, ed è solo dal 2013 che ha deciso di tornare a recitare (è apparsa ne L’ultima ruota del carro, regia di Giovanni Veronesi, dove vestiva i panni di un’arricchita signora veneta, e, un anno dopo nella fiction Rodolfo Valentino – La leggenda).

Ospite in studio dalla d’Urso, la 64enne è ancora padrona del suo fascino. I retroscena che ha raccontato sono stati molto divertenti e inediti, ma anche estremamente drammatici.

Dalila di Lazzaro violentata : la protagonista del film di Lattuada ha infatti raggelato il pubblico con una confessione molto personale. Ecco cos’ha raccontato:

Il racconto dell’attrice che aveva affascinato Jack Nicholson, Alain Delon e Gianni Agnelli

“Ho radici forti, valori ereditati da mio padre, che è stato un uomo veramente straordinario, e da mio nonno, valori che ho coltivato. Sono riuscita a superare le mie tre violenze. La prima volta fu a sei anni, fu un mio cugino. Non si parlava di questo fatto, avevo una tata cui dicevo tutto. Sono riuscita a perdonare. Mi sono detta che lui era una brutta persona, ma che io non sono così. La seconda è stata molto grave. Ero andata a lavorare come modella a 17 anni, con una persona che mi sequestrò per quattro giorni, facendo cose terribili. Sono stata una leonessa. La terza volta fu a 40 anni. Era un mio amico da tanti anni che ebbe un colpo di follia in una serata. Mi invitò fuori a cena e mi chiese di andare su nella sua camera d’albergo. All’improvviso è impazzito. Pesava 150 chili, ho dovuto arrendermi. Ora mi dico: è una brutta persona, peggio per lui”.