È finalmente arrivata la notizia che tanti fan della saga attendevano: Daniel Craig confermato per Bond 25. L’attore inglese, sesto Bond del franchise dal 2005 (quando fu Pierce Brosnan a cedere il testimone), ha rivelato al Late Show di Stephen Colbert che tornerà a vestire per l’ultima volta i panni dell’agente segreto.

Un annuncio arrivato a poche ore dall’intervista radiofonica a Morning Magic in cui stoppava i rumors sulla sua partecipazione al film. Bond 25, questo il titolo provvisorio, non ha ancora un regista. Yann Demange, Denis Villeneuve e Denis Villeneuve sono i favoriti per dirigere il progetto.

Dunque Daniel Craig sarà ancora James Bond, come era già trapelato qualche settimana fa dalle pagine del Mirror. “Voglio finire col botto e non vedo l’ora”, ha detto il divo – look casual con t-shirt nera e giacca di pelle – a Stephen Colbert. Sarà la quinta e ultima volta dopo i successi di Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. Il suo Bond ha imposto un nuovo stile alla spia più celebre della storia del cinema. Il merito sarebbe tutto della produttrice Barbara Broccoli, che si sarebbe mossa in prima persona per assicurarsi la conferma dell’attore. Oltre ad aver proposto un’irrinunciabile offerta da 150 milioni di sterline.

“Sono stato piuttosto evasivo a riguardo”, ha chiarito Craig. “Ho rilasciato interviste tutto il giorno, e la gente continuava a chiedermelo, e io rispondevo senza espormi. Pensavo che se dovevo dire la verità, l’avrei detta a te”. Colbert non ha perso tempo e ha subito ribattuto: “Beh, potremmo dare una notizia allora. Daniel Craig, tornerai nei panni di James Bond?”. E Craig ha risposto: “Sì”.

Caustico come suo solito, Colbert ha poi insistito nel ricordare quanto Craig aveva detto subito dopo le riprese di Spectre. “Fare un altro film di James Bond? Piuttosto preferirei spaccare un bicchiere e tagliarmi i polsi”, aveva confessato alla rivista Time Out. Ricordando quella dichiarazione ora Craig si è corretto: “Invece che dire qualcosa di classe, dissi qualcosa di veramente stupido!”. Ecco il video dell’intervista.