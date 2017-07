15 CONDIVISI Condividi Tweet

Daniel Craig sarà ancora James Bond? Tutti gli indizi facevano presagire il contrario. Mentre Bond 25 è in cantiere, contro ogni previsione l’attore inglese sembrerebbe aver accettato di interpretare per l’ultima volta 007. Deve aver funzionato l’offerta da 150 milioni di sterline per altri due film della serie. Ma non solo.

L’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra. Secondo il Mirror, Craig tornerà alla guida della Aston Martin e con lui ci sarà anche Adele. La cantante, premio Oscar per Skyfall, potrebbe comporre nuovamente la colonna sonora.

Il merito sarebbe tutto della produttrice Barbara Broccoli, che si sarebbe mossa in prima persona per assicurarsi questo tandem di lusso. “Daniel Craig e Adele sono la squadra vincente, la scelta migliore in assoluto, quelli che fanno muovere i soldi”, ha raccontato al Mirror una persona vicina alla produzione.

“C’è voluto del tempo, ma il signor Craig è tornato sui suoi passi e, tra chi lavora al franchise, l’opinione dominante è che sarà ancora 007. Per quanto riguarda Adele, al momento non c’è nulla di sicuro, ma lei ha amato far parte dell’universo di James Bond e questo fa sperare per il meglio”.

Daniel Craig sarà ancora James Bond per Bond 25?

L’obiettivo per il 25° film dedicato all’agente segreto di Sua Maestà più famoso di sempre è di ricreare il team di Skyfall. Il primo dei due Bond diretti da Sam Mendes è stato uno dei capitoli di maggior successo della saga a livello di critica e incassi. Stando a quanto scrive il sito britannico, se la trattativa con Craig andrà a buon fine, le riprese del film potrebbero iniziare nel 2018. Nel progetto sarà coinvolto anche John Logan, già sceneggiatore di Skyfall e Spectre.

Resta da sciogliere il nodo regista. Dopo i rumors riguardanti Paul McGuigain (Push, Slevin – Patto criminale), si dice che dietro la macchina da presa potrebbe sedersi addirittura Christopher Nolan.