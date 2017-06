1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo tre Premi Oscar vinti, Daniel Day-Lewis si ritira. A darne notizia è Variety. Secondo il magazine, l’attore inglese, 60 anni, mollerà la recitazione dopo quello che sarà il suo ultimo film. Si tratta di Phantom Thread dell’amico Paul Thomas Anderson, che l’ha già diretto nel 2007 in Il petroliere – There Will Be Blood.

Il film, ambientato nella Londra degli anni ’50, sarà uno spaccato sul mondo dell’alta moda dell’epoca. Variety, citando una persona a conoscenza dei piani dell’attore, sostiene che Day-Lewis parteciperà alla promozione del progetto. Phantom Thread uscirà negli Usa il 25 dicembre.

Day-Lewis non ha voluto dare alcuna spiegazione circa il suo addio alla recitazione. L’unico a parlare è stato Leslee Dart, il suo portavoce. “Daniel Day-Lewis non lavorerà più come attore”, ha dichiarato confermando la notizia. “È immensamente grato a tutti i suoi collaboratori e spettatori durante tutti questi anni. Si tratta di una decisione privata e né lui né i suoi agenti faranno ulteriori commenti su questa questione”.

L’antidivo più amato di Hollywood, nato a Londra il 29 aprile 1957, è l’unico attore della storia capace di vincere tre premi Oscar nella categoria miglior protagonista. La prima statuetta risale al 1989 grazie all’incredibile interpretazione dello scrittore paraplegico Christy Brown in Il mio piede sinistro di Jim Sheridan. La seconda è del 2008 con Il petroliere. La terza è del 2012 per l’impegnativa parte di Abramo Lincoln nel biopic diretto da Steven Spielberg. Inoltre ha avuto altre due nomination agli Oscar, per Gangs of New York e Nel nome del padre.

La sua commovente storia per apprendere l’arte del ciabattino da un famoso artigiano di Firenze è stato uno dei suoi innumerevoli volti. Segno di un eclettismo sensazionale dimostrato in film come My Beautiful Laundrette, L’ultimo dei Mohicani e L’età dell’innocenza.