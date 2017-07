1 CONDIVISI Condividi Tweet

Daniel Radcliffe aiuta un turista aggredito e vittima di una rapina: succede a Londra e l’attore è acclamato come eroe dalla stampa locale. Come reso noto dal London Evening Standard, l’episodio è accaduto la sera di venerdì 14 luglio, nella zona ovest della capitale inglese.

L’ex Harry Potter, che abbiamo visto di recente nel folle Swiss Army Man e vedremo presto nel survival Jungle, si trovava dalle parti di King’s Road, zona Chelsea. Il quartiere è spesso vittima dei furti di una gang: armati di martello e in sella a scooter, i criminali rapinano i malcapitati passanti.

Proprio in quel momento, un turista 50enne è stato colpito in faccia da due malviventi e successivamente derubato della sua borsa Louis Vuitton. Dopo aver assistito alla rapina, Radcliffe si è precipitato ad aiutare l’uomo insieme ad alcuni passanti.

Il turista ha riportato un taglio alla faccia, causatogli dai ladri nel tentativo di sottrargli la borsa. Una fonte vicina all’attore ha confermato a Fox News che Radcliffe è stato testimone di quanto avvenuto, ma non può fornire ulteriori dettagli perché sul fatto sta indagando la polizia.

“Radcliffe è davvero un ragazzo eccezionale. Non tutte le star lo avrebbero fatto”, ha dichiarato al London Evening Standard David Videcette, un ex poliziotto di passaggio in quella zona. “È stato un momento un po’ surreale. Io gli ho detto: ‘Ma tu sei Daniel Radcliffe’. E lui mi ha risposto: ‘Sì, sono io’. È stato bravo, la vittima era molto, molto scossa”.

Radcliffe non è nuovo a gesti del genere. Vittima di bullismo ai tempi della scuola, Daniel si è schierato apertamente contro l’omofobia per contrastare il triste fenomeno dei suicidi in età adolescenziale. Ha contribuito anche economicamente per la causa prestando il suo volto ed il suo impegno all’associazione no-profit Trevor Project.