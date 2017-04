0 CONDIVISI Condividi Tweet

Daniele Vicari presidente di Giuria a Bookciak, Azione! 2017, nella giuria anche il produttore Gianluca Arcopinto, la regista Wilma Labate e la giornalista e regista Teresa Marchesi. Il celebre regista e sceneggiatore, vincitore del David di Donatello Miglior Regista e vincitore del David di Donatello per il Miglior Documentario, è stato chiamato a presiedere l’evento di pre-apertura, nato per offrire ai giovani filmmaker una importante vetrina come il Festival di Venezia.

Il Premio Bookciak, Azione! è l’unico concorso dedicato all’intreccio tra cinema e letteratura attraverso i bookciak movies: video di max 3 minuti ispirati ai romanzi della banca dati bookciak.it, piattaforma per addetti ai lavori dove trovare la narrativa italiana più “cinematografabile”. I bookciak movies sono candidati a diventare copertine d’autore per gli ebook.

Daniele Vicari, che ha da poco annunciato la sua serie TV sul caso Cucchi, ispirata al libro “Il Corpo Del Reato” di Carlo Bonini e prodotta dalla Fandango di Domenico Procacci.

Daniele Vicari presidente di Giuria a Bookciak, Azione! 2017, che quest’anno il premio si rinnova con l’aggiunta della sezione “Memory Ciak”, creata in collaborazione con LiberEtà, rivista e casa editrice dello Spi-CGIL impegnata da sempre nel confronto tra le generazioni sui temi della memoria, del lavoro e dell’impegno sociale e civile. Per questa prima edizione di “Memory Ciak”, tra i romanzi pubblicati da LiberEtà abbiamo scelto come fonte d’ispirazione per i bookciak, Il vestito della sposa di Angelina Brasacchio: l’amicizia di due donne travolte dal Novecento mentre la fine del fascismo fa esplodere le lotte dei braccianti. Una storia di formazione, in forma di diario, che oscilla tra pubblico e privato. Al vincitore della sezione Memory Ciak LiberEtà offrirà una GoPro.

Gli altri romanzi selezionati per il premio Bookciak, Azione! 2017 e a cui i partecipanti dovranno ispirarsi sono tre: Il grande animale di Gabriele Di Fronzo edito da Nottetempo, vede al centro un difficile rapporto tra padre e figlio sullo sfondo della folgorante educazione sentimentale di un giovane imbalsamatore. Una storia che esprime tutta la seduzione dell’abbandono. Leda di Sara Colaone, Francesco Satta, Luca de Santis edito da Coconino Press-Fandango, ha come protagonista Leda Rafanelli. Scrittrice anarchica e musulmana, che fece impazzire il pittore Carlo Carrà e il giovane socialista Benito Mussolini. Una donna orgogliosamente irregolare, raccontata in una biografia a fumetti. In Tutti bambini di Giuseppe Zucco edito da Egg Editore, otto racconti ci portano a scoprire l’indicibile e le ombre di un tempo che si dilata all’infinito.

Siamo stati tutti bambini ma ci siamo dimenticati il mondo dell’infanzia. Ogni concorrente, per realizzare i suoi video, potrà scegliere un solo titolo tra questi. Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 15 giugno 2017. I bookciak andranno consegnati entro il 10 luglio 2017. I bookciak vincitori saranno proiettati il 29 agosto 2017 nel corso dell’evento di pre-apertura dei Venice Days, alla Villa degli Autori del Lido di Venezia, in collaborazione con SNGCI. Bando, regolamento e iscrizione su www.bookciak.it.