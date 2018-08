1 CONDIVISI Condividi Tweet

Danny Boyle lascia Bond 25, il venticinquesimo capitolo della saga dell’agente 007. Previsto per l’8 novembre 2019, il film potrebbe slittare in attesa di un nuovo regista. L’annuncio dell’addio di Boyle è arrivato direttamente dall’account Twitter del franchise: “Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig hanno annunciato che a causa delle differenze creative Danny Boyle ha deciso di non dirigere più Bond 25”. Un tweet secco, arrivato come un fulmine a ciel sereno, che lascia spazio a tante interpretazioni.

Danny Boyle lascia Bond 25 per “divergenze creative”

Le “divergente creative” citate dalla produzione non spiegano alcunché. Appena due mesi fa, infatti, sempre lo stesso account Twitter aveva reso noto che il regista di Trainspotting e The Millionaire stava già lavorando a Bond 25 insieme con lo sceneggiatore John Hodge (suo storico collaboratore dai tempi di Piccoli omicidi tra amici). La rottura improvvisa arriva dopo la conferma di Daniel Craig come 007 per l’ultima volta, proprio lui che aveva detto “Spacco un bicchiere e mi taglio le vene piuttosto che interpretare di nuovo James Bond”. L’attore britannico ha poi cambiato idea, facendo staccare alla produzione un assegno da 150 milioni di sterline, quasi 180 milioni di euro.

Danny Boyle, 007 addio: uscita del film rinviata?

Ora resta da capire se le riprese inizieranno il prossimo 3 dicembre (come già preannunciato) o se invece sarà necessario un rinvio, che farebbe inevitabilmente slittare anche l’uscita nelle sale. La MGM e la Annapurna Pictures avevano fissato la release date del film per l’8 novembre 2019 (il 25 ottobre nel Regno Unito), con la Universal a occuparsi della distribuzione internazionale. Non è chiaro adesso se il cambio di regista modificherà in qualche modo i piani di distribuzione. In precedenza si erano fatti i nomi di Yann Demange, Denis Villeneuve e David Mackenzie per dirigere il progetto. Ma adesso sono in molti a sognare un Bond-movie diretto da Christopher Nolan.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd — James Bond (@007) 21 agosto 2018