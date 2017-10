1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dario Argento difende la figlia Asia dagli attacchi di chi la critica per non aver parlato prima delle molestie subite. L’attrice, in un articolo del New Yorker, ha accusato il produttore Harvey Weinstein – insieme a tante altre colleghe – di averla violentata quando aveva 21 anni.

In Italia, a differenza del resto del mondo, le sue rivelazioni hanno provocato un’ondata di polemiche, al grido di “se l’è cercata, doveva parlarne prima”.

Ora il maestro dell’horror rompe il silenzio e in un’intervista al Corriere della Sera, si dice triste e addolorato per quanto accaduto. “Non ne sapevo niente, Asia non mi disse nulla al tempo. Non potevo immaginare”, ha dichiarato il regista di Profondo rosso. “Ho davvero poca voglia di parlare. Voglio difendere mia figlia in tutti i modi e devo rispettare i suoi desideri in questo momento: lei ha intenzione di combattere da sola. E ce la farà”.

Asia, intervenuta in tv a Carta Bianca, ha rivelato di voler lasciare l’Italia per un po’ in seguito a quello che è successo. “Tornerò quando le cose miglioreranno per combattere le battaglie con tutte le altre donne”, ha detto. Un concetto che suo padre ha ribadito forte e chiaro. “Invece di elogiarne il coraggio, come avviene all’estero, qui sono tutti contro Asia. È un’altra violenza che si aggiunge a violenza”.

Dario Argento difende la figlia Asia: le sue parole

“Sono sincero: non la sento da qualche tempo. Mi ha chiesto di rimanerne fuori. È molto determinata. E io la rispetto”, ha specificato papà Dario. “Ci ho messo tantissimo tempo anche a dirlo a mia madre. Mentre a mio padre e a mia figlia l’ho detto solo ora”, ha svelato Asia a Carta Bianca.

Argento, da quarant’anni nel mondo del cinema, ha voluto infine spezzare una lancia nei confronti del suo ambiente: “Non è vero che così fan tutti: così fanno solo gli sporcaccioni. Questi comportamenti sono indifendibili e imbarazzanti. Ma per fortuna sono in tanti ad agire in maniera rispettosa delle donne”.