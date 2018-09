1 CONDIVISI Condividi Tweet

Presentato (e particolarmente apprezzato dalla critica in sala) a Venezia 2018, il remake di Suspiria sta facendo parlare di sé, anche impropriamente: girava infatti una dichiarazione di Dario Argento su Luca Guadagnino in merito al film.

Dario Argento su Luca Guadagnino: “Queste sono le uniche dichiarazioni”

Una fake news, come accade sempre più spesso, che il celebre regista horror ha dovuto smentire pubblicamente sul suo profilo Facebook. Così facendo ha rivelato per la prima volta, dopo aver preso parte alla visione della nuova versione ispirata al suo cult, cosa ne pensa davvero.

Ecco l’annuncio sui social:

“Sta circolando una fake news dove si dichiara che io sia coinvolto nella produzione di Suspiria di Luca Guadagnino. Non è assolutamente così, in quanto il film è prodotto da Amazon.” Successivamente, la vera opinione di Dario Argento su Luca Guadagnino e sul remake di Suspiria:

“È un film diverso dal mio, fatto con uno spirito diverso, nello stile raffinato, elegante e ben fatto di Luca Guadagnino che resta uno dei migliori registi europei. E per quanto riguarda le differenze rispetto all’originale? Il mio stile aveva una ferocia e una grinta che il remake non ha. L’horror è una questione interiore, dipende da quello che hai dentro.”

Le dichiarazioni di Luca Guadagnino prima della proiezione del suo remake di Suspiria: “Un tentativo di far rivivere le emozioni provate nel guardare l’originale”

Intervistato dal magazine ‘Amica’, il regista di Call me by your name aveva pubblicamente commentato il suo approccio rispetto al capolavoro di Argento: “È stato un piacere fare il film, in ogni senso, e tutto è diventato semplice dopo la scelta di ambientare l’azione nell’anno in cui era uscito l’originale: il 1977, un momento in che ci ha permesso di rappresentare uno scontro in cerca di risoluzione, e una colpa ancora da rimuovere.”

E ancora: “Sono partito dal cercare di rivivere le emozioni provate vedendo il film di Dario Argento“