1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dave Bautista potrebbe non tornare in Guardiani della Galassia 3. L’attore, interprete del muscoloso e tatuatissimo Drax, è sempre più in rotta con la Disney dopo che lo studio e la Marvel hanno licenziato il regista James Gunn. La questione risale al 20 luglio scorso: Jack Prosobiec, giornalista reazionario e pro-Trump, ha riesumato alcuni vecchi tweet politicamente scorretti di Gunn, nei quali il regista faceva ironia su violenza, pedofilia e sessismo. La discussione che ne è scaturita sui social è così sfociata nella presa di posizione della Disney, che ha deciso di mettere alla porta Gunn. Bautista, tuttavia, si è schierato fin da subito dalla parte del regista.

Dave Bautista, Guardiani della Galassia 3 in forse

Durante un’intervista al The Jonathan Ross Show (disponibile su YouTube), l’ex wrestler ha messo in discussione la sua presenza nel terzo capitolo della saga. “Non sono molto contento di quello che è stato fatto a James” ha spiegato Bautista. “Stanno posticipando il film. È in attesa a tempo indeterminato. Ma ad essere onesti, non so se ho voglia di lavorare ancora per la Disney”. A smorzare i toni ci ha pensato Kevin Hart: il comico afro-americano, anche lui ospite della trasmissione, ha capito quanto fosse delicata la discussione e ha cambiato subito argomento.

Dave Bautista: Drax molla la Disney

Non è la prima volta che Bautista si espone apertamente nel difendere James Gunn. In una discussione su Twitter con un suo follower, aveva descritto la situazione così: “Farò quello che sono legalmente obbligato a fare, ma Guardiani della Galassia senza James Gunn non è quello per cui ho firmato un contratto. Guardiani senza James non è la stessa cosa. È anche abbastanza nauseante il pensiero di lavorare con qualcuno che ha legittimato una campagna di fascisti cyber-nazisti attuata per infangare l’immagine di James”. Dopo il grande successo ottenuto da Guardiani della Galassia 2 (863 milioni di dollari al box office internazionale), Gunn aveva da poco finito di scrivere la sceneggiatura del terzo capitolo, che avrebbe dovuto iniziare a girare nel 2019 per poi arrivare nei cinema di tutto il mondo nel 2020.