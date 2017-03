1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dal Galles arriva lo scatto sorprendente di un David Beckham irriconoscibile sul set di King Arthur, il primo capitolo di un nuovo adattamento sui Cavalieri della Tavola Rotonda diretto da Guy Ritchie. L’ex fuoriclasse del pallone, appesi gli scarpini al chiodo, è stato “convocato” dal regista inglese per il ruolo del Capo dei Blackleg e, a quanto pare, sarà al centro dell’azione nel momento in cui la leggendaria Excalibur verrà estratta dalla pietra.

Se siamo abituati a vederlo come uno degli uomini più ammirati del mondo sulle copertina dei magazine o lo ricordiamo come idolo di Manchester United e Real Madrid con la maglia numero 7 addosso, questa foto pubblicata sul suo profilo Instagram potrebbe farci cambiare idea. Un volto tumefatto dalle cicatrici e i denti ingialliti: così appare lo Spice Boy per esigenze di copione.

David Beckham irriconoscibile sul set di King Arthur

Divertito dall’esperienza, Beckham potrebbe intraprendere una nuova carriera a Hollywood. D’altronde per lui non è la prima volta: Ritchie gli aveva già affidato un cammeo in Operazione U.N.C.L.E. e lo aveva diretto in due spot pubblicitari. Per vederlo in questa veste inedita dovremo aspettare l’11 maggio, data d’uscita di King Arthur: Il potere della spada: il film vede nel cast Charlie Hunnam (Re Artù), Astrid Bergès-Frisbey (Mage), Djimon Hounsou (Sir Bedivere), Aidan Gillen (Goosefat Bill), Eric Bana (Uther Pendragon) e Jude Law (Vortigern). Davvero una bella squadra.

