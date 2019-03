0 CONDIVISI Condividi Tweet

I David di Donatello 2019 sono andati in scena su Rai1. La cerimonia di premiazione della 64° edizione degli Oscar italiani è stata condotta da Carlo Conti e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, primi fra tutti Tim Burton, Uma Thurman, Alfonso Cuarón, Dario Argento e Francesca Lo Schiavo. Numerose statuette sono state consegnate ai vincitori che in Italia fanno del cinema un’eccellenza. Tra questi Matteo Garrone, che ha sbancato con il suo Dogman.

David di Donatello 2019 vincitori della 64° edizione

Dogman ha vinto ben 9 David: miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista (Edoardo Pesce), miglior sceneggiatura originale (di Garrone, Massimo Gaudioso e Ugo Chiti), fotografia (Nicolai Brüel), scenografie (Dimitri Capuani), trucco (Dalia Colli e Lorenzo Tamburini), montaggio (Marco Spoletini) e suono.

Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino vince due soli David: quello per la migliore sceneggiatura adattata (dal romanzo di André Aciman) e quello di Sufjan Stevens per Mystery of Love, migliore canzone originale.

Alessandro Borghi, grazie alla sua mimetica performance nei panni di Stefano Cucchi, vince il David come miglior attore protagonista per Sulla mia pelle. Elena Sofia Ricci è la miglior attrice protagonista per la sua Veronica Lario in Loro di Paolo Sorrentino. Marina Confalone è la miglior non protagonista per Il vizio della speranza.

David di Donatello 2019, Dogman pigliatutto

Alessio Cremonini, che debuttante non è (nel 2013 ha diretto Border, sul dramma della guerra in Siria), ha vinto come miglior regista esordiente per Sulla mia pelle. Il film su Stefano Cucchi fa ottenere il David anche a Luigi e Olivia Musini di Cinemaundici ed Andrea Occhipinti di Lucky Red come migliori produttori.

Il David per le migliori musiche è andato allo straordinario score di Apparat e Philipp Thimm per Capri-Revolution di Mario Martone. Il miglior documentario è Santiago, Italia di Nanni Moretti. I migliori effetti visivi sono quelli di Victor Perez per Il ragazzo invisibile – Seconda generazione di Gabriele Salvatores.

Loro vince infine il David per le migliori acconciature di Aldo Signoretti. Il David dello Spettatore, assegnato al film che ha totalizzato il maggior numero di spettatori in sala, è andato a A casa tutti bene di Gabriele Muccino.

Garrone ha portato sul palco sia Marcello Fonte che Marcolino, il suo storico operatore. Ecco la scena postata su Twitter.

