0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si comincia, la 61esima edizione dei David Di Donatello è in diretta su Sky Uno e TV8. L’hanno scorso abbiamo visto trionfare ‘Perfetti Sconosciuti’ come Miglior Film e ‘Lo Chiamavano Jeeg Robot’ come vincitore di ben 7 premi.

David di Donatello 2017: i primi premi e l’entusiasmo del vincitore ‘giovane’

Quest’anno i film in gara sono davvero variegati, frutto di un’offerta cinematografica del nostro paese che sembra essersi data da fare: drammi a sfondo ‘sportivo’, commedie sentimentali, film di guerra, storie vere, storie comuni, storie straordinarie.

In attesa che il miglior film venga scelto tra Fai bei sogni, Fiore, Indivisibili, La pazza gioia e Veloce come il vento, ecco i primi premi consegnati: miglior attore non protagonista Valerio Mastrandrea per Fiore, Antonia Truppo migliore attrice non protagonista di Indivisibili (con una piccola gaffe del cameraman che non ha inquadrato Roberta Mattei, altra candidata, confondendola con un’altra attrice per tutto il tempo dell’annuncio!), migliore Sceneggiatura Originale a Nicola Guaglianone, Barbara Petronio ed Edoardo De Angelis per Indivisibili, migliore Truccatore a Luca Mazzoccoli per Veloce Come il Vento, migliore Suono ad Angelo Bonanni, Diego De Santis, Mirko Perri e Michele Mazzucco per Veloce Come il Vento.

Pif ritira il premio dei David Giovani

Quello su cui vogliamo porre l’attenzione è uno, però: il premio David Giovani, scelto dagli adolescenti, che è andato a Pif per il suo “In Guerra Per Amore”. Nel suo breve ringraziamento (i vincitori purtroppo hanno solo 45 secondi di tempo per parlare dopo aver ricevuto il premio) ci è apparso gioioso ed entusiasta di esser risultato così “popolare” tra i più giovani.