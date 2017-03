1 CONDIVISI Condividi Tweet

Netflix ha lanciato il teaser di Death Note, l’atteso film tratto dal manga di culto di Takeshi Obata e Tsugumi Ohba. Le prime immagini dell’adattamento ci mostrano Nat Wolff nei panni di Light Yagami (diventato Light Turner…), un geniale quanto cinico liceale disgustato dalle ingiustizie del mondo. Un giorno, Light trova per caso quello che all’apparenza sembra un semplice ed innocuo block notes.

Scoprirà presto che si tratta del Quaderno della Morte, abbandonato nel mondo degli uomini da Ryuk, un annoiato dio della morte ghiotto di mele e in cerca di distrazioni. Il quaderno è dotato di un tremendo potere: scrivere il nome di una persona su di esso significa decretarne la morte. Dopo averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo a modo suo.

Death Note, ecco il teaser del film

Oltre a Wolff e a Willem Defoe che nella versione originale presta la voce al demone Ryuk, nel cast ci sono anche Lakeith Stanfield (L, il detective che dà la caccia a Kira, pseudonimo dietro il quale si nasconde Light) e Margaret Qualley (Misa, già vista in The Leftovers). La regia è affidata ad Adam Wingard, specialista di horror e autore di Blair Witch, The Guest, You’re Next e A Horrible Way to Die. Death Note arriverà in streaming su Netflix il prossimo 25 agosto.