Demange, Villeneuve e Mackenzie per Bond 25: sono loro i tre nomi caldi per la regia del 25° capitolo della saga di 007. L’indiscrezione è stata raccolta da Deadline. Una voce che arriva nelle ore successive all’annuncio (quasi sicuro) che Daniel Craig, come scritto settimane fa, sarà ancora James Bond.

L’attore britannico è ormai certo del ritorno. Quello che uscirà l’8 novembre 2019 sarà il 5° e ultimo capitolo della sua personale parentesi bondiana, iniziata nel 2006 con Casino Royale.

Il tris di registi in pole per guidare il film numero 25 del franchise si presenta intrigante. Dopo le speculazioni su Christopher Nolan e Edgar Wright, in cima alla lista sembra esserci Yann Demange. Nato a Parigi e cresciuto a Londra, ha iniziato a lavorare girando concerti live, spot e videoclip. Il suo primo cortometraggio, Joe, è stato incluso dal British Council nel programma del suo festival ed è stato proiettato in molti festival internazionali. A questo hanno fatto seguito altri corti, come Incomplete, Alan and Samir e Headspace. Nel 2006 ha diretto Dead Set, serie cult in quattro parti che ha rivoluzionato il genere “zombie drama”. Nel 2014 ha debuttato con ’71, avvincente dramma ambientato nell’Irlanda del Nord del 1971, lacerata dai Troubles.

La scelta di Denis Villeneuve appare invece più conservativa. Il regista canadese è pluripremiato fin dall’esordio nei più importanti festival internazionali. Dopo il successo di pubblico e critica di Arrival, Ridley Scott e Warner Bros gli hanno affidato la regia del difficile Blade Runner 2049, al cinema dal 5 ottobre.

David Mackenzie è l’outsider, il profilo più stuzzicante. Fratello dell’attore Alastair, ha diretto diversi cortometraggi vincitori di numerosi premi come California Sunshine, Somersaul e Marcie’s Dowry. Nel 2002, ha esordito con il suo primo lungometraggio, The Last Great Wilderness, seguito nel 2003 dalla scandaloso Young Adam, torbido thriller con Ewan McGregor, Tilda Swinton, Peter Mullan ed Emily Mortimer.

Amante delle atmosfere inquietanti e morbose, ha poi diretto altri sei film, tra cui Follia (con Natasha Richardson e Ian McKellen) e Toy Boy – Un ragazzo in vendita. Nel 2016 ha strappato quattro candidature all’Oscar con Hell or High Water, dramma familiare camuffato da western con Chris Pine e Ben Foster. Chi sarà dei tre a dirigere il copione di Neal Purvis e Robert Wade? I bookmaker inglesi danno Demange favorito.