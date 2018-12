1 CONDIVISI Condividi Tweet

Diabolik torna al cinema e a dirigerlo saranno i Manetti Bros. Il più celebre uomo in calzamaglia dei fumetti, nato nel 1962 dalla fantasia di Angela e Luciana Giussani, sarà il protagonista di un film prodotto da Mompracem con Rai Cinema e in associazione con l’editore Astorina, la casa editrice fondata dalle sorelle Giussani.

Il soggetto è scritto dai fratelli Manetti con lo sceneggiatore Michelangelo La Neve e Mario Gomboli, direttore della Astorina nonché storico curatore dei soggetti del fumetto. Le riprese avranno inizio nella seconda metà del 2019.

Diabolik film in arrivo: dirigono i Manetti

Soltanto una volta le avventure di Diabolik e di Eva Kant sono state trasportate sul grande schermo. Era il 1968 e Mario Bava realizzò il film Diabolik, prodotto da Dino De Laurentiis e interpretato da John Phillip Law, Marisa Mell e Michel Piccoli, con le musiche di Ennio Morricone.

Per i Manetti, reduci dal successo di Ammore e malavita (David di Donatello per il miglior film 2018) e dalla settima stagione de L’ispettore Coliandro, Diabolik è “il sogno che inseguiamo da sempre”. “Siamo al settimo cielo, entusiasti di poter scrivere, girare e portare al cinema questo progetto. Daremo il massimo per essere all’altezza”, hanno dichiarato i due fratelli.

Manetti Bros prossimo film è Diabolik: “Un sogno”

“Siamo impazienti di vedere i Manetti Bros. al lavoro su questa idea, perfetta per i due registi più pop del cinema italiano”, ha aggiunto Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. “Crediamo molto nel loro talento e nell’unicità del loro stile e delle loro storie. Un film innovativo e sorprendente che si inserisce nella nostra linea produttiva rivolta all’originalità. Annunciamo a Sorrento nel corso delle Giornate di Cinema questo progetto tutto italiano, al quale lavoriamo da due anni; voglio ringraziare l’editore della fiducia che ha accordato ai registi e a noi produttori”.

L’ultimo progetto annunciato con protagonista l’affascinante e inafferrabile ladro era stato Diabolik – La serie, serie tv di Sky co-prodotta con BSKYB e Sky Deutschland.