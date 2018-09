0 CONDIVISI Condividi Tweet

Die Hard 6 ha il suo titolo ufficiale: McClane. Più eloquente di così si muore. Lo ha rivelato il produttore Lorenzo di Bonaventura, che ha lanciato il sesto capitolo della saga action tutta esplosioni, eroismo e testosterone. A cinque anni da Un buon giorno per morire, Bruce Willis tornerà a vestire la canottiera del poliziotto capace di sventare attacchi terroristici, hackeraggi e colpi di stato. La scelta di McClane come titolo richiama recenti sequel/prequel/stand-alone come Logan e Saw: Legacy (Jigsaw in originale).

Die Hard 6 titolo rivelato: McClane

Intervistato dal magazine Empire, Lorenzo di Bonaventura ha rivelato che il film sarà sceneggiato da Chad e Carey Hayes (The Conjuring) e diretto da Len Wiseman (Die Hard – Vivere o morire, Underworld). “Vogliamo che veniate investiti più che mai da John McClane” ha dichiarato il produttore. “Esploreremo la sua vita quando aveva 20 anni. Ma sarà altrettanto importante la sua versione sessantenne”. Il sesto film del franchise sarà quindi una origin story: nelle intenzioni degli sceneggiatori, le atmosfere saranno simili a quelle di Batman: Anno Uno, il fumetto di Frank Miller e David Mazzucchelli sul giovane Bruce Wayne che ha ridefinito le origini del Cavaliere Oscuro.

Die Hard 6, uscita nel 2020?

Resta la curiosità di sapere chi sarà ad interpretare il giovane John McClane. Il franchise, ha confermato Di Bonaventura, non può comunque fare a meno della figura di Bruce Willis. “Non riesco ad immaginare un Die Hard senza Bruce” ha confessato il produttore. “L’idea che non sia molto significativo in questo film non è affatto esatta”. Negli ultimi tempi si era vociferato di un allontanamento dell’attore dalla saga che gli ha dato grande successo. Willis ha spesso respinto qualsiasi legame tra la violenza armata nei suoi film e le sparatorie nella vita reale. Inoltre si era schierato contro chi riteneva Trappola di cristallo il film natalizio per elezione.

via GIPHY