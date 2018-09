0 CONDIVISI Condividi Tweet

Erano 21, ma solo uno è riuscito a farsi largo tra la folla: siete contenti di vedere Dogman candidato agli Oscar 2019? Sarà Matteo Garrone e la sua narrazione dark della storia (vera, ma a cui si è lasciato semplicemente ispirare) del ‘canaro’ a rappresentare l’Italia alla cerimonia degli Academy Awards per la categoria “miglior film in lingua straniera”.

La sua prima approvazione è arrivata a Cannes, dove la giuria lo ha ricoperto di elogi e lo ha giudicato di un livello decisamente sopra la media sia per quanto riguarda la recitazione (con due sublimi interpretazioni sia da parte del protagonista, Marcello Fonte, che della co-star Edoardo Pesce) che la fotografia, l’ambientazione e la scrittura dei personaggi.

Edoardo Pesce e Marcello Fonte in Dogman (foto: Facebok)

Gli altri titoli con cui ha ‘lottato’ il film di Garrone erano questi:

A casa tutti bene di Gabriele Muccino

Caina di Stefano Amatucci

Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani

Dove non ho mai abitato di Paolo Franchi

L’esodo di Ciro Formisano

L’età imperfetta di Ulisse Lendaro

Il figlio sospeso di Egidio Termine

Lazzaro felice di Alice Rohrwacher

Manuel di Dario Albertini

Napoli velata di Ferzan Ozpetek

Nome di donna di Marco Tullio Giordana

Quanto basta di Francesco Falaschi

La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi

Riccardo va all’inferno di Roberta Torre

Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio

Una storia senza nome di Roberto Andò

Sulla mia pelle di Alessio Cremonini

La terra dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo

The place di Paolo Genovese

Tito e gli alieni di Paola Randi

A supportare il destino di Dogman candidato all’Oscar 2018 è stata l’ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali che comprende giornalisti, case di produzione e distribuzione e addetti di settore. A questo punto la scelta ricade sui membri ufficiali dell’Academy, che si occuperanno di vagliare tutti i candidati e annunciare le 5, fatidiche nomination. Incrociamo le dita per Garrone e aspettiamo con ansia il 24 febbraio, data in cui si terrà la cerimonia a Los Angeles.

