Dogman di Matteo Garrone è uno dei film più attesi della stagione. Al Festival di Berlino, la Archimede, società di produzione del regista romano, ha presentato la prima immagine ufficiale del progetto. Un western urbano e contemporaneo “ispirato alle cronache sul criminale sanguinario detto Il canaro” e “ambientato in un sobborgo a metà tra la metropoli e la natura selvaggia”.

La storia è quella di Lucio (Marcello Fonte), un uomo mite che gestisce un negozio di toelettatura per cani. Simoncino (Edoardo Pesce) è invece un pugile bullo e svitato, appena uscito dal carcere e subito diventato il terrore dell’intero quartiere.

Tra i due nasce una pericolosa “relazione di intimidazione”, che porta Lucio a seguire i piani criminali di Simoncino. Succube del suo carismatico amico, Lucio tradisce la sua stessa comunità e arriva anche ad autoaccusarsi, finendo per un anno in galera, lontano dall’amata figlia. Perdendo tutto e prendendo consapevolezza su quanto accaduto, “il canaro” tornerà in libertà in cerca di vendetta.

“Potrebbe sembrare un revenge movie, ma penso che Dogman sia anche un film sul disperato bisogno di dignità in un mondo dove prevale la legge del più forte e la violenza sembra essere l’unica via d’uscita”, ha dichiarato Garrone. “In uno stato di natura dove contano solo l’onore e il denaro, le uniche vie d’uscita e di riscatto sono la droga e la violenza: l’uomo è un animale cattivo per natura o sono le circostanze a renderlo tale?”.

Dogman di Matteo Garrone: ecco il Canaro

L’ispirazione è uno dei più truculenti fatti di cronaca italiana. Nel 1988 Pietro De Negri, “er canaro della Magliana”, ingabbiò, torturò e uccise l’amico ed ex pugile Giancarlo Ricci, 27 anni. De Negri è stato scarcerato nel 2005 per buona condotta dopo 16 anni di carcere.

Dogman, attualmente in fase di post-produzione, potrebbe essere uno dei titoli italiani in concorso al prossimo Festival di Cannes insieme a Loro di Paolo Sorrentino. Rai Com sta gestendo le vendite internazionali ed è già boom di acquisizioni.