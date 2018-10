0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si chiama Dogs la serie Netflix in cui commuoversi è quasi obbligatorio. Il produttore Glen Zipper e la versatile regista Amy Berg (vincitrice dell’Oscar per Deliver Us from Evil) hanno messo insieme sei storie dedicate al rapporto speciale tra uomini e cani.

Abile nell’evitare il ricatto sentimentale, la docu-serie attraversa il mondo toccando Italia, Siria, Giappone e Costa Rica. Un episodio è ambientato a New York, dove il numero di adozioni e amici a quattro zampe supera quello dei cittadini di Cleveland.

Come suggerito dal trailer, Dogs è anche rapporti personali tra esseri che si scoprono e si esplorano reciprocamente, fino a rispettarsi e amarsi. La prima puntata racconta proprio questo: la vicenda di Corinne, una ragazzina di undici anni che soffre di epilessia. La sua vita cambia completamente quando al suo fianco arriva Rory.

Persino nei contesti più difficili un cane salva la vita: in Bravo, Zeus vediamo un profugo siriano, Ayham, che ha ricevuto asilo in Germania. Ma qualcosa gli manca: è il suo migliore amico, un Husky Siberiano chiamato Zeus.

L’episodio italiano è ambientato sul Lago di Como, dove Alessandro si prepara alla stagione estiva in compagnia del suo Labrador di 10 anni. Più curiosa la puntata giapponese, che ci mostra l’accuratezza nipponica nell’addestramento e nella toilettage dei cani. Fino alla scoperta di Territorio de Zeguates, un rifugio nel cuore della foresta pluviale del Costa Rica dove un gruppo di volontari accoglie centinaia di randagi.

Senza cedere mai al facile sentimentalismo, Dogs riunisce registi interessanti come Roger Ross Williams (Life, Animated), Heidi Ewing (Jesus Camp), T.J. Martin e Daniel Lindsay (Undefeated), Richard Hankin (The Jinx) e Noaz Deshe (White Shadow). Soprattutto questi autori non generano quella melassa che è il collante di tanti film sugli animali in cui l’amico dell’uomo è al centro della vicenda. Dogs arriva su Netflix dal 16 novembre.