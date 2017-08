1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Il dolore di Alain Delon per la morte di Mireille Darc è davvero grande. Toccato profondamente da quella che è stata per 15 anni la sua compagna fuori e dentro il set, il divo ha affidato alla rivista Paris Match la sua reazione per la scomparsa dell’attrice, morta nella notte di domenica all’età di 79 anni.

I due, anche dopo essersi lasciati, sono sempre rimasti in buoni rapporti. Nonostante tenda per carattere alla solitudine e all’isolamento, Delon non ha mai smesso di amare la sua Mireille.

“Preferisco avere l’età che ho invece che avere 40 anni. Così non dovrò vivere troppi anni senza di lei, soffrendo. Lei, almeno, non soffre più. Riposa. Senza di lei, anch’io posso andarmene”. Queste le sue parole, affidate a una firma eccellente, quella dell’ex premiere dame Valerie Trierweiler. La leggendaria star di Frank Costello faccia d’angelo, Il gattopardo e Rocco e i suoi fratelli ha aggiunto: “La sua sofferenza è stata un calvario, adesso quelli che soffrono sono quelli che restano. Meritava così tanto di vivere”.

Mireille Darc soffriva di cuore sin dall’infanzia ed era già stata operata tre anni fa. I suoi problemi di salute sono iniziati dopo un incidente automobilistico, che l’aveva costretta a subire un complicato intervento cardiaco. Negli ultimi anni era stata colpita da diversi ictus. Dopo la fine della storia con Delon, Darc si era legata al giornalista e scrittore Pierre Barret dal 1983 al 1988, anno della sua scomparsa. All’altare ci era arrivata soltanto nel 2002 con l’architetto Pascal Desprez. Ma Alain era rimasto nel suo cuore.

Il dolore di Alain Delon per la morte di Mireille Darc

“Trentacinque anni fa se n’è andata Romy (Schneider, ndr), adesso Mireille. E poi Simone (Veil, morta il 30 giugno scorso, ndr). È troppo”, ha confidato l’attore. Delon è andato al capezzale di Darc un’ultima volta sabato: “Il suo polso era diventato sottilissimo, era magra magra, l’ho baciata. Lei era la donna della mia vita. Siamo stati così felici insieme, e felici di tutto… avevamo tutto, e lei era tutto per me. Eravamo felici di essere tutti e due attori e di recitare insieme, ma se fossimo stati due parrucchieri saremmo stati felici egualmente a patto di stare insieme. Era la mia metà. Non ci ponevamo domande, ci completavamo”. I funerali dell’attrice si terranno venerdì 1° settembre alle 11 nella chiesa di Saint-Sulpice, a Parigi.