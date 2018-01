108 CONDIVISI Condividi Tweet

La morte della voce dei Cranberries ha spezzato il cuore ai suoi fan e, in generale, ad una generazione musicale cresciuta anche all’ombra della sua inconfondibile voce, del suo stile, del suo essere icona senza la pretesa di essere cool: da una recente intervista di Repubblica XL, tuttavia, è venuto fuori che Dolores O’Riordan era depressa, o almeno lo è stata, a più riprese, durante la sua carriera. Tutto è iniziato negli anni ’90:

Dolores O’Riordan era depressa: l’intervista che racconta gli anni del successo e quelli più oscuri

“È abbastanza normale essere arrabbiati da giovani, no? lo di rabbia ne avevo un bel po’ – ha raccontato la cantante al magazine, riferendosi al’96, anno in cui la popolarità dei Cranberries era particolarmente al top. Dopo quella fase energica, l’asticella della fama cominciò ad abbassarsi, circolavano voci di polemiche, aria tesa nella band, critiche alla front-woman. Le vendite calavano, le pressioni aumentavano:

“Correvo troppo. Quando vivi tra camere di albergo e tour infiniti alla fine riesci a scrivere solo canzoni in cui dici ‘Non voglio essere una rockstar’. Ci sono passata anch’io. Ero stanca di tutto, della band, dell’odio pubblico. In poche parole, avevo un esaurimento nervoso e neanche me ne rendevo conto. La notte non riuscivo a dormire, avevo allucinazioni, quando mi sdraiavo sul letto sentivo delle presenze vicino a me, avevo attacchi di panico, avevo perso molti chili e tutti ne parlavano”.

Insomma, Dolores O’Riordan era depressa e angosciata, ma non molti lo sapevano: “Per me era una fatica assurda vedermi su tutti i giornali, tutti che parlavano di anoressia. Non solo sei malato, devi anche sopportare questo. Quando sei un entertainer è uno dei prezzi da pagare».

La fatica di risalire dal buco nero: l’incontro con lo psicanalista

La cantante ha però provato a risalire dal baratro: “Quando sono finita nel buco nero ho iniziato a vedere alcuni dottori e mi hanno consigliato questo psicanalista, un amico di un’altra star irlandese, Phil Lynott dei Thin Lizzy. lo gli dissi:’Credo di essere pazza’. Lui mi disse: ‘No, non sei pazza’. E mi disse che non esiste nessun tipo di normalità. ‘Se sei finita qui nel mio ufficio sei già a buon punto. Sei malata, parlerò con i ragazzi del gruppo e gli dirò che hai bisogno di riposo e di tempo’. Non sapevo quanto tempo ci sarebbe voluto, mi disse sei mesi, un anno, chissà. Se ci ripenso mi dico che ero semplicemente una ragazzina, credevo di sapere tutto e invece non sapevo niente”.

L’intervista risale al 2017, anno in cui la leader dei Cranberries – a detta della redazione – appariva molto rilassata, tranquilla, quasi distaccata. Si godeva un sigaro con il cantante dei Metallica e il clima primaverile di Milano: “Il paradiso deve essere così. Rilassante. Immagino a casa l’inferno che farebbero i bambini con i pennarelli indelebili”.