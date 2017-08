134 CONDIVISI Condividi Tweet

Dolph Lundgren si allena per Creed 2 e posta un video in palestra che entusiasma i fan. L’attore svedese, 60 anni, tornerà a interpretare Ivan Drago nel sequel di Creed – Nato per combattere. Il pugile russo di Rocky IV, celebre per il suo “io ti spiezzo in due” rivolto allo Stallone italiano, farà presto ritorno sul ring.

Nonostante Creed 2 non abbia ancora una data d’uscita fissata, Lundgren non sta perdendo tempo. Anzi. Ha anticipato il rientro dalle vacanze e ha ripreso ad allenarsi per farsi trovare in perfetta forma al momento dei ciak.

“Rocky Balboa sfida Ivan Drago in Creed 2”, aveva annunciato Sylvester Stallone qualche settimana fa. Se Rocky continuerà ad allenare Adonis Johnson, il figlio di Apollo Creed interpretato da Michael B. Jordan, Drago farà lo stesso. Con sguardo minaccioso e spietato (e chissà se aiutato da potenti steroidi ed anabolizzanti), allenerà suo figlio per prendersi la rivincita dopo più di trent’anni.

È stato lo stesso Stallone a rivelare che questo è il suo sogno: far ritrovare sul ring i figli dei due titani per questo sequel. Adonis avrà una motivazione ulteriore: era stato proprio Drago a mettere KO (definitivamente) Apollo con i suoi colpi precisi e potenti. Ma per avere altre conferme o smentite su questa storyline si dovranno attendere le prossime novità sul film.

Dolph Lundgren si allena per Creed 2: il video

Intanto, Lundgren si prepara al meglio. L’attore, amico di Stallone e tra i mercenari della saga degli Expendables, ha postato su Instagram un video del suo allenamento, mostrando ai follower tutto il suo entusiasmo per il ritorno di Drago. “Mi sto preparando per qualcosa di grosso”, ha commentato sui social. Il tutto arricchito dagli hashtag #Creed2 e #IvanDrago.

Un allenamento che gli tornerà utile anche per Aquaman, il cinecomics con protagonista Jason Momoa: Lundgren interpreterà Re Nereus, il capo degli esiliati Xebel.

Getting ready for something big! 👊 @officialslystallone #Creed2 #IvanDrago Un post condiviso da Dolph Lundgren (@dolphlundgren) in data: 21 Ago 2017 alle ore 08:30 PDT