Ha recitato in Don Matteo al fianco di Terence Hill, ACAB con Pierfrancesco Favino e le serie tv 1992 e 1993 con Stefano Accorsi: oggi, però, l’unica notizia che lo riguarda recita a caratteri cubitali ‘Domenico Diele accusato di omicidio stradale‘. E, subito dopo, il riferimento al suo problema con le droghe.

Cos’è successo la notte del 23 giugno, quando Diele stava guidando la sua macchina e una donna di 48 anni si trovava davanti a lui sulla carreggiata

L’attore, originario di Siena, è stato infatto protagonista di una tragedia: nella notte di venerdì 23 giugno, alle due di notte, stava guidando nel Salernitano, precisamente nei pressi dell’uscita autostradale di Montecorvino Pugliano (Diele si trovava in quelle zone per le riprese del film Vita Spericolata di Marco Ponti). Pochi attimi di distrazione, ed ecco la fatalità: una donna di 48 anni di nome Ilarta Dilillo stava tornando a casa in sella al suo scooter quando “una macchina l’ha violentemente tamponata facendola cadere al suolo“.

Non c’è stato nulla da fare per la donna, che è morta quasi sul colpo. Inoltre, dopo i primi accertamenti, l’Ansa ha riportato che l’attore “non avrebbe potuto guidare la sua Audi A3, perché gli era stata sospesa la patente per un precedente problema di utilizzo di stupefacenti. Invece era al volante, ancora sotto l’effetto di cannabinoidi e oppiacei. Gli agenti della Polizia stradale di Eboli lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto“.

Domenico Diele accusato di omicidio stradale: spunta un testimone del GF 11 e una dichiarazione riguardo il motivo di distrazione diverso da quello delle droghe

Attualmente dunque Domenico Diele accusato di omicidio stradale si trova in carcere, ed è proprio da lì che ha rilasciato le prime, disperate, dichiarazioni: “Urlerò la mia colpevolezza con tutte le forze. Non ho scuse, ho sbagliato e devo pagare. Devo pagare quello che decideranno i giudici e se servisse a qualcosa pagherei di tasca mia anche qualunque cosa alla famiglia. Però non sono un criminale. In televisione si parla di me come un assassino drogato: non è così”.

La causa, infatti, del suo fatale momento di distrazione, sembra essere molto più ‘comune’: “Io non sono uno che prima si è drogato e poi si è messo a guidare come un pazzo finendo per provocare una tragedia. Sono dipendente da eroina, questo sì, ma la droga non c’entra con l’incidente. Mi sono distratto con il cellulare. Ho un telefonino che funziona male, c’è un tasto che non va, e io per cercare di fare una telefonata ho abbassato gli occhi. Non me ne sono nemmeno reso conto subito di quello che era successo. Solo quando sono sceso dall’auto ho visto e ho capito“.

Il momento in cui l’attore di 1993 ha realizzato quello che aveva fatto è stato testimoniato da un ex gieffino salernitano, Ferdinando Giordano: “Il mio primo pensiero è stato quello di evitare che le macchine la potessero investire e così segnalavo il pericolo aiutandomi con la torcia del cellulare. Non ho avuto subito il tempo di capire se fosse viva o meno. Dovevo proteggerla dalle auto in corsa. Intanto, sulla carreggiata, c’era questo ragazzo, Domenico, che urlava e si disperava. Non ho riconosciuto chi fosse, in quei momenti pensi ad altro. Vedevo solo che piangeva e diceva quasi tra sé e sé: “Cosa ho fatto, ho fatto una caz*ata“.