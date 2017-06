255 CONDIVISI Condividi Tweet

Domenico Diele agli arresti domiciliari: questa, per ora, la decisione presa dal giudice nei confronti dell’attore di Don Matteo e ACAB che, sfrecciando a 130 all’ora, ha investito la vittima Ilaria Dilillo, sottratta per sempre agli affetti di suo padre vedovo.

Il giudice condanna Domenico Diele agli arresti domiciliari

Benché i suoi noti problemi di dipendenza da stupefacenti – e l’assunzione delle stesse sostanze la notte dell’incidente – l’accusato davanti a giudice ha dichiarato che “effettivamente mi sono distratto per guardare un display, forse il cd-radio, forse il cellulare“. Uno dei problemi più gravi, però, era che stava guidando senza patente – ritirata da poco propro per guido sotto effetto di droghe: perché ha deciso di mettersi al volante comunque?

“Perché mia cugina ci teneva che andassi al suo matrimonio. Nessuno poteva accompagnarmi da Roma a Matera“. La sua confessione dura quasi due ore, durante le quali prova a chiedere di poter “tornare sul set a lavorare, per non fare danni anche alla produzione “.

Due ore dopo, il giudice di questa fase preliminare, Fabio Zunica, condannaDomenico Diele agli arresti domiciliari nell’attesa del processo: peccato, però, che il braccialetto elettronico non è ancora disponibile, per cui l’attore dev’essere trattenuto nel penitenziario finché non verrà messo nelle condizoni di tornare, sotto controllo, nel suo appartamento d San Giovanni a Roma.

L’indignazione della famiglia della vittima: “È una vergogna

La famiglia della vittima si è indignata di fronte alla decisione del giudice in merito al caso di Domenico Diele accusato di omicidio stradale, dato che la Procura aveva chiesto il carcere per il suo crimine: “È una vergogna, proprio quello che non doveva accadere“, commenta il padre di Ilaria, ex carabiniere in pensione e vedovo della mamma della vittima. Su Facebook si riversano i commenti di odio e sdegn degli amici della Dilillo: “Forse esageriamo nei toni, ma qualcuno deve spiegarci perché un signore che fa uso spesso di stupefacenti e sfreccia con un macchinone senza patente e con l’assicurazione scaduta può uccidere una persona innocente e poi aspettare a casa un processo. Questa non si chiama giustizia e noi organizzeremo pubblici cortei“, scrive l’amica Monica Corradino.