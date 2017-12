1 CONDIVISI Condividi Tweet

Domenico Diele torna libero dopo l’accusa di omicidio stradale aggravato e gli arresti domiciliari. L’attore, arrestato il 23 giugno del 2017 per aver travolto e ucciso in auto la 48enne Ilaria Dillo, è tornato in libertà. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha respinto la richiesta del pm.

Dilillo era in sella al suo scooter quando percorreva la corsia nord dell’autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno). Diele era risultato positivo al narcotest. Guidava la sua auto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, cannabinoidi e oppiacei, nonostante la sua patente fosse stata sospesa in seguito a un controllo per uso di droghe.

Quando era dietro le sbarre, le parole di Diele in carcere suonavano come una disperata ammissione di colpevolezza. “Sono in crisi d’astinenza, ma è giusto così, è giusto che soffra. Sono colpevole”, aveva detto. “Urlerò la mia colpevolezza con tutte le forze. Non ho scuse, ho sbagliato e devo pagare. Devo pagare quello che decideranno i giudici e se servisse a qualcosa pagherei di tasca mia anche qualunque cosa alla famiglia. Però non sono un criminale. In televisione si parla di me come un assassino drogato: non è così”.

Il 24 dicembre, alla vigilia di Natale, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, Piero Indinnimeo, ha disposto che Diele venga rilasciato. Scaduti i termini della custodia cautelare, la richiesta di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria avanzata dal pm Elena Cosentino è stata, quindi, respinta.

Domenico Diele torna libero

Dopo l’incidente, l’attore era stato in carcere per dodici giorni. Poi è stato trasferito ai domiciliari, per sei mesi, con braccialetto elettronico. La richiesta del pm dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Pg sono misure ritenute dal giudice “inadeguate a far fronte all’eventuale rischio che l’imputato possa mettersi nuovamente alla guida di un’auto”.

Rammarico, per la decisione del giudice, da parte dei familiari e delle amiche di Ilaria. “Non è possibile, non ho parole”, ha detto Paola Galano, amica della vittima, al Mattino. “Secondo me, chi ha ucciso Ilaria avrebbe dovuto scontare i sei mesi in carcere. E non a casa comodamente”.