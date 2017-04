0 CONDIVISI Condividi Tweet

Compleanno speciale quello che festeggia una delle dive più amate di Hollywood: Doris Day compie 95 anni. Vivace ed esuberante “fidanzatina d’America” scoperta da Michael Curtiz nel 1948, star indiscussa delle commedie di maggior successo degli anni Cinquanta e Sessanta, oggi l’attrice vive a Carmel (California) dove, dopo essersi votata alla causa animalista ha creato la Doris Day Animal Foundation.

Nata il 3 aprile del 1922, Doris Mary Kappelhoff – questo il suo vero nome – è stata protagonista di una serie di commedie e musical di grande successo come Amami o lasciami, Il letto racconta e Fammi posto tesoro, incarnando l’immagine della ragazza della porta accanto. Dopo il dissesto finanziario causato dal marito, il suo agente Marty Melcher, e un forte esaurimento nervoso, abbandonò il cinema per tornare in tv dal 1968 al 1975 con il suo Doris Day Show.

Doris Day compie 95 anni

“Ho sempre detto che l’età è soltanto un numero e non ho mai prestato molta attenzione ai compleanni, ma è bello sapere finalmente quanti anni ho davvero!”, ha detto con gioiosa ironia ai reporter di Associated Press che hanno recuperato il suo certificato di nascita dagli archivi di Cincinnati, Ohio. Un compleanno festeggiato in buona compagnia, quella della sua amica Betty White e di Carl Reiner, che i 95 li ha compiuti lo scorso 20 marzo.

“Ci sono state tante chiacchiere e voci sull’età di Doris e noi stessi ci siamo fatti spesso questa domanda, ora sembra che finalmente abbiamo la risposta”, ha commentato Charley Cullen Walters, il suo portavoce. “La storia che ho sentito di più è che ad un certo punto Doris, ancora molto giovane, era pronta per un ruolo e la sua età fu scritta male sul modulo per il provino. Non sappiamo se sia la verità, ma se è andata così, questa storia è rimasta intatta per tutti questi anni”.

Il compleanno speciale della fidanzatina d’America

Vegetariana e animalista, oggi l’attrice porta avanti il lavoro della sua fondazione, che si batte affinché un gran numero di animali possa avere una casa e per dare una seconda opportunità ad animali anziani o malati destinati all’eutanasia. In occasione del compleanno, ha persino lanciato l’hashtag #DorisBirthdayWish, invitando i follower della Foundation a postare foto con i loro amici a quattro zampe per ricavarne poi un biglietto d’auguri digitale.