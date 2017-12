1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono molti gli spettatori e appassionati che si domandano dove vedremo Alessio Boni dopo La strada di casa. La serie campione d’ascolti di Francesco Arlanch e Andrea Valagussa, prodotta da Luca Barbareschi, ha conquistato i prime time di Rai 1. Il protagonista Fausto Morra ha rilanciato sul piccolo schermo il suo interprete, già nel cuore del pubblico dai tempi di Incantesimo, La meglio gioventù e Caravaggio.

Mentre si susseguono ipotesi e anticipazioni su La strada di casa 2, l’attore bergamasco ha in cantiere due progetti che lo riporteranno sul grande schermo. Il 2017 gli ha già regalato il ruolo complesso di Loris Martini, il professore di letteratura al centro dell’intreccio giallo di La ragazza nella nebbia. Nonostante la macchina cinema soffra, il thriller di Donato Carrisi è stato uno dei pochi titoli italiani capaci di sfondare al box office: quasi 4 i milioni di euro incassati dal film.

Ecco dove sarà Alessio Boni dopo La strada di casa

Impresa non facile. D’altronde la carriera di Boni è una sfida continua, come i suoi due prossimi impegni. A partire dall’opera prima Sabbia. Un esordio diretto da Tomaso Mannoni su una sceneggiatura scritta dal regista con Antonio Manca e vincitrice del Premio Sonar Script 2012. Per ora di questo debutto si sa ancora poco, se non che sarà una produzione italo-tedesca e che nel cast ci sarà anche Marcello Prayer, già accanto a Boni in scena con l’opera teatrale I Duellanti. Per la serie: squadra che vince non si cambia.

Il secondo progetto nel quale è impegnato Boni si intitola invece Respiri. Il film di Alfredo Fiorillo, attualmente in post-produzione, narra la storia di Francesco, un ingegnere quarantenne che dopo una misteriosa disgrazia, si ritira a vivere in un paese sul lago d’Iseo. Con la figlia ancora piccola occupa l’antica villa di famiglia, all’interno della quale si muovono altre presenze inquietanti e pericolose. Un percorso esistenziale che racconta come il dolore possa trasformare profondamente un uomo schiacciato dai ricordi, dal senso di colpa e dalle paure. Un thriller psicologico che richiama proprio le dinamiche di La strada di casa.

…stasera l'ultima trepidante puntata de #lastradadicasa RaiUno 21.25 #alessioboni Un post condiviso da Alessio Boni (@alessioboni66) in data: 14 Dic 2017 alle ore 02:42 PST