0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo una serie infinita di rinvii, esce finalmente nelle sale cinematografiche italiane Dragon Trainer 3 – Il mondo nascosto. Tutte le anticipazioni rivelate negli anni lo dipingono come una degna conclusione della saga. Il motivo? La sua capacità di intrattenere il proprio pubblico, anche quello dei giovanissimi, mettendo in scena una valida morale. Ecco tutto quello che c’è da sapere, a prova di spoiler.

Dragon Trainer 3 – Il mondo nascosto, il film

Dragon Trainer 3 – Il mondo nascosto è il terzo e ultimo capitolo della serie DreamWorks Animation sul dolce draghetto Sdentato e il suo cavaliere, il giovane vichingo Hiccup. Il film è stato più volte annunciato e poi posticipato perché avrà un compito davvero difficile: terminare la storia dei due eroi (prevista come trilogia) nel migliore dei modi.

Come suggerito dal trailer italiano, la vicenda di svolge un anno dopo gli eventi narrati nel secondo film. “Ci sono alcuni personaggi e situazioni che entrano in gioco nel secondo film che diventeranno molto più cruciali nel terzo”, ha spiegato il regista Dean DeBlois al New York Comic Con.

Dragon Trainer 3 – Il mondo nascosto, la trama

La storia racconta di un ritrovato equilibrio nel villaggio di Berk, dove Hiccup è diventato reggente insieme alla sua Astrid. Draghi e uomini coesistono pacificamente, almeno fino alla comparsa improvvisa di un raro esemplare femmina di Furia Chiara.

L’amore mette a dura prova l’amicizia tra drago e cavaliere, complice l’intervento del cattivissimo Grimmel (la voce nella versione originale è di F. Murray Abraham). Hiccup decide di testare le sue abilità di capo-villaggio e così si imbarca in un’incredibile avventura per proteggere Berk dall’oscura minaccia.

Chi c’è dietro Dragon Trainer 3

Dragon Trainer 3 è il lungometraggio animato numero 37 prodotto da DreamWorks Animation. Tuttavia stavolta c’è una novità: è il primo film d’animazione DreamWorks distribuito da Universal Pictures, la cui casa madre NBCUniversal ha acquistato la DreamWorks Animation nel 2016.

La produzione è affidata ad un team di specialisti, ovvero Brad Lewis (Ratatouille, Z la Formica) e Bonnie Arnold (Toy Story – Il mondo dei giocattoli, Tarzan)

Un finale inaspettato

C’è voluto così tanto tempo per avere Dragon Trainer 3, ha rivelato DeBlois, perché la tecnologia di animazione ha fatto passi da gigante rispetto a quando iniziò il franchise nel 2010. Il suo obiettivo è quello di avere un finale che soddisferà i fan e che darà una degna conclusione alla saga. Cressida Cowell si è invece lasciata scappare che la trilogia e la serie di libri avranno finali simili, con “una spiegazione del perché i draghi non esistono più”.

Dragon Trainer 3 – Il mondo nascosto, uscita in Italia

Insomma, l’attesa è tanta. Il film promette ritmo mozzafiato, sequenze divertenti, capacità di intrattenere varie fasce di pubblico e soprattutto un messaggio universale: la necessità di trovare il coraggio di affrontare l’ignoto mentre si cresce. L’uscita nelle sale italiane è fissata giovedì 31 gennaio 2019.