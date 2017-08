1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il celebre attore di Walker Texas Ranger ‘ha visto la morte in faccia’, riportano i media americani, annunciando ben due infarti per Chuck Norris in soli 45 minuti. La paura è stata davvero tanta per il leggendario 77enne, visto di recente ne I mercenari 2.

Due infarti per Chuck Norris: l’attore rischia la morte

Il sito americano Radar Online ha specificato che l’attore si è trovato davvero “molto vicino alla morte”. I fatti risalgono allo 16 e 17 luglio, ma solo di recente sono venuti alla luce: a raccontare il tragico episodio è il celebre sito statunitense, che non ha esitato a gridare al miracolo, nel descrivere come si sono svolti i fatti: “Il doppio infarto avrebbe ucciso facilmente la maggior parte degli uomini della sua età ma Chuck è ancora al culmine della sua forma fisica“.

Le dinamiche del tragico episodio: una notte da incubo

Prima dei due infarti per Chuck Norris, infatti, il 77enne era da poco tronato dai campionati mondiali della United Fighting Arts insieme a sua moglie Gena O’Kelley, e si era fermato al Tonopah Station Hotel di Las Vegas.

All’incirca verso le 5.30 del mattino, mentre la coppia era ancora a letto, la leggenda delle arti marziali ha avvertito dei fortissimi dolori al petto. I soccorsi sono intervenuti immediatamente con il defribillatore, al quale è seguita la corsa in ospedale.

La tragica vicenda e i due attacchi cardiaci in meno di un’ora: ecco cos’è successo in ospedale

Appena arrivato presso la struttura, l’attore ha avuto un secondo attacco cardiaco: attorniato dal personale medico e, fortunatamente, forte di una buona prestanza fisica, le sue condizioni si sono velocemente stabilizzate. Dopo qualche giorno di ricovero, il mitico Walker Texas Ranger è stato dimesso ed è tornato a casa, per la gioia dei suoi fan che, ancora una volta, non hanno perso occasione per ironizzare affettuosamente sulla sua indiscutibile ‘figaggine’.