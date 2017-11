24 CONDIVISI Condividi Tweet

Dustin Hoffman accusato di molestie da Anna Graham Hunter. La donna, oggi affermata scrittrice, ha pubblicato un lungo articolo su The Hollywood Reporter, in cui denuncia di essere stata vittima di abusi da parte dell’attore. Era il 1985 e i due erano sul set di Morte di un commesso viaggiatore.

“Questa è una storia che ho raccontato così tanto spesso che a volte mi sorprendo se qualcuno ancora non l’ha sentita”, ha esordito Graham Hunter. Una confessione pubblica che arriva dopo il sexgate Weinstein e il coming out di Kevin Spacey.

All’epoca dei fatti, Anna aveva appena 17 anni, stava per finire il liceo a New York e lavorava come stagista. Era l’assistente di produzione al film di Volker Schlondorff, tratto dal dramma di Arthur Miller. È il primo giorno e la star, oggi 80enne, le chiede un massaggio ai piedi. “Flirtava apertamente, mi ha afferrato il fondoschiena, parlava di sesso con me e davanti a me”.

“Una mattina sono andata nel suo camerino a prendere l’ordine per la colazione”, ha aggiunto. “Mi ha guardato, ha fatto un gran sorriso e si è preso il suo tempo. Poi mi ha detto: ‘Vorrei un uovo sodo… e un clitoride alla coque’. Il suo entourage è scoppiato in una risata. Io sono rimasta senza parole. Sono andata in bagno a piangere”.

Dustin Hoffman accusato di molestie: le sue scuse

Per Anna Graham Hunter le cinque settimane di lavorazione del film furono un autentico incubo. In una lettera alla sorella, scriveva: “Oggi, mentre lo accompagnavo alla sua limousine, mi ha toccato il sedere quattro volte. Ogni volta l’ho colpito, duramente, e lui mi rispondeva dicendomi che è un vecchio sporcaccione”.

“A 49 anni, ho capito che ciò che ha fatto Dustin Hoffman rientra nello schema più grande di ciò che le donne sperimentano a Hollywood e altrove. Lui era un predatore, io ero una bambina, e quelle erano molestie sessuali”. L’attore, lette le accuse, ha chiesto pubblicamente scusa. “Ho il massimo rispetto delle donne e mi fa sentire terribilmente male sapere che qualcosa che ho fatto possa averla messa a disagio”, ha scritto al Guardian.