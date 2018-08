1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dwayne Johnson ricorda una fan morta in un incidente stradale e il suo video–messaggio commuove i social. L’attore è venuto a conoscenza della storia di Aileen Pizarro, una donna scomparsa insieme alla figlia in seguito ad un terribile scontro avvenuto sulla Interstate 805. Angelo, il figlio 19enne di Aileen, ha omaggiato sua mamma nella giornata successiva con una serie di post su Twitter. Tra questi, uno che la vede baciare un cartello pubblicitario di The Rock, di cui era grandissima appassionata. L’ex wrestler è rimasto così colpito da questa vicenda che ha deciso di rispondere con un toccante video.

Dwayne Johnson ricorda una fan morta in un incidente

“Questa storia è straziante” ha commentato la star di Skyscraper, prima di rivolgere alla famiglia Pizarro le sue condoglianze per quanto accaduto a Aileen e Aryana, travolte da un pirata della strada. “Mi dispiace molto sapere che tu e la tua famiglia state subendo questa terribile perdita” ha detto Johnson rivolgendosi ad Angelo. “Se tua mamma può vedermi ora, e sono sicuro che può, voglio solo ringraziarla per essere stata una grande fan e per tutto l’amore che mi ha donato. Sii forte”. “Spero che tutti sappiano quanto sei incredibile, non posso smettere di sorridere pensando che lei stia sorridendo così tanto adesso”, gli ha risposto il ragazzo su Twitter.

Dwayne Johnson, peso da eroe: 118 kg e un cuore d’oro

Non è la prima volta che l’attore dimostra di avere un cuore d’oro. Tempo fa aveva ricordato un piccolo fan morto di cancro a soli 7 anni dopo averlo invitato sul set di Baywatch. Quando Jacob O’Connor, un bambino di 10 anni di Roseville, aveva imitato Dwayne Johnson e salvato il fratello che stava annegando in piscina (con un massaggio cardiaco imparato vedendo San Andreas), The Rock si è complimentato via social con lui e lo ha poi accolto sul set di Skyscraper.

@TheRock THANK YOU SO MUCH SIR. I hope everyone knows how amazing you are. I can’t stop smiling knowing she’s smiling so much. Just, thank you. And again thank you to every single person who viewed my post (now over a million). pic.twitter.com/tQisyRGgVT — angelo pizarro (@mikkeltweets) 27 agosto 2018

My beautiful mom who passed away loved @TheRock so so SO much. I’m trying to get him to do even a video saying her name for the funeral. If you could retweet the crap outta this for him to see it that’d mean the world. Thank you! pic.twitter.com/ypr4ZJzMxw — angelo pizarro (@mikkeltweets) 25 agosto 2018