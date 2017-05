28 CONDIVISI Condividi Tweet

Da Hollywood alla Casa Bianca: Dwayne Johnson si candida a Presidente degli Stati Uniti. L’idea stuzzica “The Rock”, reduce dal successo planetario di Fast & Furious 8 e dall’1 giugno al cinema del reboot di Baywatch. A confessarlo è stato l’attore stesso in un’intervista concessa a GQ magazine. Tutto era nato circa un anno fa: in un tweet sul suo profilo, l’ex wrestler aveva paventato questa ipotesi dopo un articolo di Alyssa Rosenberg sul Washington Post, che lo indicava come uno dei pochi candidati credibili. Ora è arrivata la conferma: Dwayne non esclude affatto di buttarsi in politica.

“C’era una sensazione di sincerità così reale in quell’articolo che ho pensato: ‘Lasciatemi riflettere sulla risposta e assicurarmi di darne una onesta e rispettosa’”, ha confessato Johnson alla giornalista Caity Weaver. “Non volevo apparire superficiale”, ha aggiunto. Ma alla conferma che in futuro (le presidenziali del 2020?) potrebbe valutare la situazione, ha aperto uno spiraglio concreto: “Penso che sia una possibilità reale”. In tal caso, sarebbe un candidato indipendente, lontano da repubblicani e democratici.

Durante la sfida tra Donald Trump e Hillary Clinton, “The Rock” aveva infatti rifiutato di esprimersi, prendendo le distanze da entrambi per non influenzare l’opinione pubblica. Pur avendo partecipato nel 2000 alle convention dei due partiti, la sua missione era un’altra: lanciare un appello per invitare i cittadini a votare. In tv aveva ironicamente preso in giro Barack Obama con alcuni sketch al Saturday Night Live, nei quali interpretava una versione “Hulkesca” dell’ex presidente. Da Trump, invece, ha preso le distanze contestandone le misure adottate contro l’immigrazione: “Non sono affatto d’accordo con lui”, ha dichiarato. “Credo nella nostra sicurezza nazionale fino al midollo, ma non mi piace un ‘divieto’ per gli immigrati. Credo nell’inclusione. Il nostro Paese è stato costruito su questo principio e continua ad essere forte proprio grazie all’accoglienza”. Parole da vero presidente.

Cool piece on why I should run for President. Maybe one day. Surely the White House has a spot for my pick up truck..https://t.co/JpkZ4w1eh3 — Dwayne Johnson (@TheRock) 25 marzo 2016