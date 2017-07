54 CONDIVISI Condividi Tweet

Elena Sofia Ricci sarà Veronica Lario nel nuovo film di Paolo Sorrentino? L’indiscrezione arriva dalle pagine della Stampa. Il regista, reduce dalle fatiche di The Young Pope, inizierà ad agosto le riprese del biopic incentrato su Berlusconi e il suo “cerchio magico”.

Un racconto drammatico e grottesco sulla figura dell’ex Presidente del Consiglio, il leader più discusso e discutibile della storia italiana. Se Toni Servillo diventa Silvio Berlusconi, potrebbe essere la Suor Angela di Che Dio ci aiuti a interpretarne l’ex moglie?

A quanto pare, Lario è in contatto continuo con Sorrentino. Ha dato al regista preziosi consigli per Loro, il film dedicato alle vicende del leader di Forza Italia. I due si sono già incontrati. L’ex attrice potrebbe addirittura partecipare attivamente al film. Secondo Fulvia Caprara della Stampa, ci sarebbero stati scambi d’idee, racconti e “il giudizio positivo sul nome di Elena Sofia Ricci, l’attrice che dovrebbe interpretare Veronica Lario sul grande schermo”.

L’ex signora Berlusconi conosce bene Ricci e la stima. “Se la fisicità delle due donne è piuttosto diversa” – scrive Caprara – “nei visi le somiglianze non mancano, dai grandi occhi chiari al piglio determinato”.

Elena Sofia Ricci sarà Veronica Lario?

L’attrice sarebbe stata la seconda scelta del regista napoletano. In un primo momento pare fosse stata contattata Ornella Muti, che avrebbe rifiutato dopo aver letto il copione, decisamente troppo forte per lei. Ricci sarebbe una scelta sorprendente per questo progetto che racconterà scandali e processi, festini e olgettine, fino alla clamorosa separazione con la lettera sul “ciarpame senza pudore” inviata a Repubblica.

Prodotto da Indigo e distribuito da Universal Pictures (stavolta Medusa si è tirata indietro), Loro potrebbe culminare proprio con il momento cruciale del divorzio. Un evento doloroso che non è del tutto concluso. La Cassazione infatti non si è ancora espressa sull’ammontare degli emolumenti dovuti all’ex moglie del Cavaliere. Quel che è certo è che le riprese del film inizieranno subito dopo Ferragosto. Nel cast si vocifera possa esserci anche Riccardo Scamarcio nella parte di un personaggio alla Giampaolo Tarantini.