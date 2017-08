4 CONDIVISI Condividi Tweet

Emma Stone è l’attrice più pagata di Hollywood nel 2017. La star di La La Land domina la classifica annuale stilata da Forbes. La vincitrice del premio Oscar come migliore attrice per il musical di Damien Chazelle, ha guadagnato 26 milioni di dollari prima delle imposte nel corso dei dodici mesi conclusi a fine giugno.

L’ascesa di Stone, 28 anni, non si ferma qui. Prossimamente la vedremo con Steve Carell in Battle of the Sexes, attesissimo biopic che racconterà uno dei più incredibili e seguiti avvenimenti nella storia dello sport. Ovvero la partita di tennis tra Billie Jean King e Bobby Riggs, conosciuta come “la battaglia dei sessi”, avvenuta nel 1973.

Jennifer Aniston, ex star della sit-com culto Friends, si è piazzata al secondo posto della classifica di Forbes con 25,5 milioni di dollari. Sono soprattutto i numerosi contratti pubblicitari ad aver lanciato l’attrice. Jennifer Lawrence è la terza in classifica con i suoi 24 milioni di dollari guadagnati nei dodici mesi.

La star 27enne, premio Oscar per nel 2012 per Il lato positivo – Silver Linings Playbook, aveva dominato la classifica 2016. L’anno scorso, per la seconda annata consecutiva, aveva incassato 46 milioni, gonfiati grazie alla sua performance nei panni di Katniss Everdeen nella saga young adult di Hunger Games.

Emma Stone è l’attrice più pagata di Hollywood

Melissa McCarthy e Mila Kunis – con rispettivamente 18 e 15,5 milioni di dollari – completano il quintetto in testa. La lista delle prime dieci, che include anche Emma Watson, Charlize Theron, Cate Blanchett, Julia Roberts e Amy Adams, sommano complessivamente 172,5 milioni di dollari. Un risultato enorme ma in calo del 16% rispetto ai 205 milioni di dollari della Top Ten 2016.

La classifica di Forbes che riguarda gli attori arriverà a breve e dovrebbe rimarcare ulteriormente la disparità di salario fra uomini e donne a Hollywood. Un trattamento impari che nel 2014 aveva fatto scandalo: alcune e-mail hackerate alla Sony avevano dimostrato che Jennifer Lawrence era pagata molto meno dei suoi colleghi maschi (Christian Bale e Bradley Cooper) di American Hustle – L’apparenza inganna.